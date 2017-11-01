Полиция остановила Джигарханяна, когда тот пытался проникнуть в квартиру своей жены

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Москва, 1 ноября. Полиция остановила актера Армена Джигарханяна, пытавшегося проникнуть в квартиру своей супруги Виталины Цымбалюк‐Романовской. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

Как сообщается, актер вместе со своим другом Артуром Согомоняном попытался вскрыть замки квартиры, однако сработала сигнализация, и на место происшествия прибыл наряд полиции.

Джигарханян объяснил, что намеревался забрать из квартиры свои личные вещи.

Напомним, что 82-летний актер выписался из больницы и сразу направился в суд, чтобы подать заявление на развод. Он несколько дней жил в своем рабочем кабинете в театре, а затем с помощью друзей снял квартиру на Ломоносовском проспекте, пишет «Газета.ru».

Ранее Джигарханян обвинял свою жену в том, что та «выставляла его больным, чтобы завладеть театром».