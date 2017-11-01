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СМИ назвали имя исполнителя теракта в Нью-Йорке
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Полиция остановила Джигарханяна, когда тот пытался проникнуть в квартиру своей жены
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    Полиция остановила Джигарханяна, когда тот пытался проникнуть в квартиру своей жены

    0:46  1 Ноября 2017  /обновлено: 1:33  01 Ноября 2017
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    Полиция остановила Джигарханяна, когда тот пытался проникнуть в квартиру своей жены

    Москва, 1 ноября. Полиция остановила актера Армена Джигарханяна, пытавшегося проникнуть в квартиру своей супруги Виталины Цымбалюк‐Романовской. Об этом сообщает ряд российских СМИ.

    Как сообщается, актер вместе со своим другом Артуром Согомоняном попытался вскрыть замки квартиры, однако сработала сигнализация, и на место происшествия прибыл наряд полиции.

    Джигарханян объяснил, что намеревался забрать из квартиры свои личные вещи.

    Напомним, что 82-летний актер выписался из больницы и сразу направился в суд, чтобы подать заявление на развод. Он несколько дней жил в своем рабочем кабинете в театре, а затем с помощью друзей снял квартиру на Ломоносовском проспекте, пишет «Газета.ru».

    Ранее Джигарханян обвинял свою жену в том, что та «выставляла его больным, чтобы завладеть театром».

     

    Автор: Антон Зарубин
    #квартира #полиция #джигарханян
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