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Атака больного человека: Трамп прокомментировал теракт в Нью-Йорке
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    Атака больного человека: Трамп прокомментировал теракт в Нью-Йорке

    0:47  1 Ноября 2017
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    Атака больного человека: Трамп прокомментировал теракт в Нью-Йорке

    Вашингтон, 1 ноября. Президент США Дональд Трамп прокомментировал теракт в Нью-Йорке, в результате которого погибли, по последним данным, восемь человек. Глава Белого дома назвал преступника «больным и ненормальным» человеком.

    «В Нью-Йорке, похоже, еще одна атака очень больного и ненормального человека. Правоохранительные органы внимательно следят за этим», — написал глава Белого дома в своем микроблоге в Twitter.

    Ранее сообщалось, что число жертв атаки на Манхеттене достигло восьми человек. Нападение произошло в южной части Манхеттена. Грузовик въехал в прохожих и велосипедистов на тротуаре. Местные власти признали инцидент терактом, сообщали «Известия».

    Автор: Олеся Волкова
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