Нападение на Манхэттене будет расследовать группа по борьбе с терроризмом

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Нью-Йорк, 1 ноября. Расследование инцидента в Нью-Йорке, в ходе которого погибли восемь человек, будет вести объединенная группа ФБР по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает телеканал CNN.

Инцидент произошел в южной части Манхэттена в это вторник. Водитель грузовика направил свой автомобиль в толпу пешеходов и автомобилистов. По свидетельствам очевидцев, он кричал «Аллах акбар!». Полиция рассматривает произошедшее как теракт.

Терактом ранее назвал данный инцидент и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

«Это был теракт, причем трусливый теракт», – заявил руководитель Нью-Йорка.

Сейчас ФБР проверяет задержанного на предмет связи с террористическими организациями. В ближайшее время будет проведен обыск по месту жительства задержанного.