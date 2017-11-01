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Весь мир
СМИ назвали имя исполнителя теракта в Нью-Йорке
Происшествия
Нападение на Манхэттене будет расследовать группа по борьбе с терроризмом
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    Нападение на Манхэттене будет расследовать группа по борьбе с терроризмом

    0:35  1 Ноября 2017
    51

    Нападение на Манхэттене будет расследовать группа по борьбе с терроризмом

    Нью-Йорк, 1 ноября. Расследование инцидента в Нью-Йорке, в ходе которого погибли восемь человек, будет вести объединенная группа ФБР по борьбе с терроризмом. Об этом сообщает телеканал CNN.

    Инцидент произошел в южной части Манхэттена в это вторник. Водитель грузовика направил свой автомобиль в толпу пешеходов и автомобилистов. По свидетельствам очевидцев, он кричал «Аллах акбар!». Полиция рассматривает произошедшее как теракт.

    Терактом ранее назвал данный инцидент и мэр Нью-Йорка Билл де Блазио.

    «Это был теракт, причем трусливый теракт», – заявил руководитель Нью-Йорка.  

    Сейчас ФБР проверяет задержанного на предмет связи с террористическими организациями. В ближайшее время будет проведен обыск по месту жительства задержанного.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #теракт #нью-йорк #грузовик #наезд #блазио
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