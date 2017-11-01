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Украина
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Общество
Данные о пострадавших при теракте в Нью-Йорке россиянах в МИД РФ не поступали
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    Данные о пострадавших при теракте в Нью-Йорке россиянах в МИД РФ не поступали

    0:29  1 Ноября 2017
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    Данные о пострадавших при теракте в Нью-Йорке россиянах в МИД РФ не поступали

    Нью-Йорк, 1 ноября. На данный момент в МИД РФ не располагают информацией о том, были ли среди погибших и пострадавших при теракте в Нью-Йорке граждане России.

    Как сообщил Федеральному агентству новостей источник во внешнеполитическом ведомстве, сотрудники МИД РФ отправили запрос по российским гражданам, однако ответа пока не поступило.

    Ранее сообщалось, что число жертв атаки на Манхеттене достигло семи человек. Не менее девяти получили ранения.

    Нападение произошло в этот вторник в южной части Манхеттена в нескольких кварталах от Всемирного торгового центра. Как сообщал телеканал RT, грузовик въехал в прохожих и велосипедистов на тротуаре, после чего водитель автомобиля открыл по прохожим огонь. 

    Местные власти расследуют инцидент в Нью-Йорке как теракт.

    Автор: Олеся Волкова
    #теракт #нью-йорк #терактвнью-йорке #манхеттен
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