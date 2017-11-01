Данные о пострадавших при теракте в Нью-Йорке россиянах в МИД РФ не поступали

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Нью-Йорк, 1 ноября. На данный момент в МИД РФ не располагают информацией о том, были ли среди погибших и пострадавших при теракте в Нью-Йорке граждане России.

Как сообщил Федеральному агентству новостей источник во внешнеполитическом ведомстве, сотрудники МИД РФ отправили запрос по российским гражданам, однако ответа пока не поступило.

Ранее сообщалось, что число жертв атаки на Манхеттене достигло семи человек. Не менее девяти получили ранения.

BREAKING: Suspect In Manhattan Truck Attack Was Yelling "Allahu Akbar"



https://t.co/mzvV2F3f8g pic.twitter.com/RbvsfGHDnW — Breaking911 (@Breaking911) October 31, 2017

Нападение произошло в этот вторник в южной части Манхеттена в нескольких кварталах от Всемирного торгового центра. Как сообщал телеканал RT, грузовик въехал в прохожих и велосипедистов на тротуаре, после чего водитель автомобиля открыл по прохожим огонь.

Местные власти расследуют инцидент в Нью-Йорке как теракт.