Опубликовано видео с места нападения на пешеходов в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 1 ноября. В Сети появилось видео с места происшествия в Нью-Йорке, где водитель грузовика протаранил группу пешеходов и велосипедистов, а затем открыл огонь.

Полиция Нью-Йорка ведет расследование данного инцидента. На данный момент известно, что в результате атаки погибли семь человек, еще девять получили ранения, когда водитель грузовика в южной части Манхеттена совершил наезд на пешеходов, а затем начал стрельбу.

Очевидцы утверждают, что водитель совершил наезд намеренно, более того, есть данные, что он выкрикивал «Аллаху акбар!» во время инцидента. ФБР сейчас проверяет, является ли данный инцидент терактом. Пока ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность.

Нападавший был ранен в перестрелке с полицией и задержан. Район оцеплен, но, по данным правоохранительных органов, сейчас никакой опасности для населения нет. Ожидается, что в ближайшее время будет опубликовано совместное заявление полиции и администрации Нью-Йорка.