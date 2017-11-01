Инцидент в Нью-Йорке, где погибли 7 человек, признали терактом 

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Нью-Йорк, 1 ноября. Местные власти расследуют инцидент в Нью-Йорке, где, по последним данным, погибли семь человек, как теракт, сообщают источники в правоохранительных органах.

Изначально в СМИ появились сообщения о стрельбе на улицах города. В результате этого происшествия пострадали пять человек. Полиция сообщила об одном задержанном.

Чуть позже стало известно, что грузовик на полной скорости выехал на велосипедную дорожку в южной части Манхеттена в нескольких кварталах от Всемирного торгового центра. По предварительным данным, водитель был застрелен полицией сразу после того, как он покинул транспортное средство, сообщал телеканал RT.

Согласно последним данным, семь человек погибли и 15 пострадали.