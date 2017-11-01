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Происшествия
Опубликовано видео с места нападения на пешеходов в Нью-Йорке
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Инцидент в Нью-Йорке, где погибли 7 человек, признали терактом 
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    Инцидент в Нью-Йорке, где погибли 7 человек, признали терактом 

    0:16  1 Ноября 2017  /обновлено: 0:18  01 Ноября 2017
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    Инцидент в Нью-Йорке, где погибли 7 человек, признали терактом 

    Нью-Йорк, 1 ноября. Местные власти расследуют инцидент в Нью-Йорке, где, по последним данным, погибли семь человек, как теракт, сообщают источники в правоохранительных органах.

    Изначально в СМИ появились сообщения о стрельбе на улицах города. В результате этого происшествия пострадали пять человек. Полиция сообщила об одном задержанном.  

    Чуть позже стало известно, что грузовик на полной скорости выехал на велосипедную дорожку в южной части Манхеттена в нескольких кварталах от Всемирного торгового центра. По предварительным данным, водитель был застрелен полицией сразу после того, как он покинул транспортное средство, сообщал телеканал RT.  

    Согласно последним данным, семь человек погибли и 15 пострадали.

     

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #нью-йорк #терактвнью-йорке #манхеттен
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