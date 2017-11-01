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Происшествия
Опубликовано видео с места нападения на пешеходов в Нью-Йорке
Происшествия
Число погибших при стрельбе в Нью-Йорке выросло до семи человек
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    Число погибших при стрельбе в Нью-Йорке выросло до семи человек

    0:08  1 Ноября 2017  /обновлено: 0:13  01 Ноября 2017
    58

    Число погибших при стрельбе в Нью-Йорке выросло до семи человек

    Нью-Йорк, 1 ноября. Скончался еще один пострадавший во время нападения в Нью-Йорке, таким образом, общее число жертв атаки составило семь человек. Еще девять получили ранения.

    Нападение произошло в этот вторник в южной части Манхеттена в нескольких кварталах от Всемирного торгового центра. Грузовик въехал в прохожих и велосипедистов на тротуаре, после чего водитель автомобиля открыл по прохожим огонь.

    Очевидцы утверждают,  что нападавший кричал «Аллаху акбар!». Это дает возможность предположить, что данное происшествие является терактом. Пока ни одна из террористических группировок не взяла на себя ответственность. Сам нападавший был позже ранен в перестрелке с полицией и задержан.  

     

    Автор: Антон Зарубин
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