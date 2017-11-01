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Происшествия
Опубликовано видео с места нападения на пешеходов в Нью-Йорке
Весь мир
Трампу доложили об инциденте в Нью-Йорке
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    Трампу доложили об инциденте в Нью-Йорке

    0:02  1 Ноября 2017
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    Трампу доложили об инциденте в Нью-Йорке

    Вашингтон, 1 ноября. Президент США Дональд Трамп проинформирован об инциденте в Нью-Йорке, в результате которого погибли, по последним данным, семь человек, сообщила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

    По словам Сандерс, глава аппарата сотрудников Белого дома Джон Келли доложил президенту об инциденте в Нью- Йорке. 

    «Его будут держать в курсе дела по мере того, как будут появляться новые подробности», — цитирует слова Сандерс CNN.

    Злоумышленник на автофургоне намеренно давил пешеходов на протяжении нескольких кварталов в нижней части нью-йоркского района Манхэттен. Один из полицейских, предположительно, ранил преступника. Как сообщала «Газета.ру», по последним данным, погибли семь человек, ранены 15.

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #трамп #нью-йорк
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