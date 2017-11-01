Видеокадры с подозреваемым в нападении на прохожих в Нью-Йорке выложили в Сеть

В Избранное

Нью-Йорк, 31 октября. В Сети было выложено видео, на котором запечатлен мужчина, напавший на толпу в Нью-Йорке.

На кадрах видно, как мужчина в толстовке с капюшоном бежит по улицам Манхеттена. В обеих руках он держит по пистолету, однако, по предварительным данным, лишь один из них настоящий – второй, вероятно, пневматическая игрушка.

Напомним, что в этот вторник мужчина на грузовике въехал в толпу пешеходов и велосипедистов, а затем открыл огонь. Полиция Нью-Йорка уже заявил, что нападавший был ранен в перестрелке и задержан сотрудниками правоохранительных органов.