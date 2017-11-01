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Происшествия
Опубликовано видео с места нападения на пешеходов в Нью-Йорке
Происшествия
Видеокадры с подозреваемым в нападении на прохожих в Нью-Йорке выложили в Сеть
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    Видеокадры с подозреваемым в нападении на прохожих в Нью-Йорке выложили в Сеть

    0:00  1 Ноября 2017  /обновлено: 0:13  01 Ноября 2017
    40

    Видеокадры с подозреваемым в нападении на прохожих в Нью-Йорке выложили в Сеть

    Нью-Йорк, 31 октября. В Сети было выложено видео, на котором запечатлен мужчина, напавший на толпу в Нью-Йорке.

    На кадрах видно, как мужчина в толстовке с капюшоном бежит по улицам Манхеттена. В обеих руках он держит по пистолету, однако, по предварительным данным, лишь один из них настоящий – второй, вероятно, пневматическая игрушка.

    Напомним, что в этот вторник мужчина на грузовике въехал в толпу пешеходов и велосипедистов, а затем открыл огонь. Полиция Нью-Йорка уже заявил, что нападавший был ранен в перестрелке и задержан сотрудниками правоохранительных органов.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #нападение #стрельба #нью-йорк #грузовик
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