Польша вытягивает из Украины кадры: глава профсоюзов рассказал об опасности безвиза с ЕС

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Киев, 31 октября. Страны Евросоюза упрощают свои нормы законодательства для того, чтобы «вытягивать» из Украины самые квалифицированные кадры. Такое заявление сделал глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько.

Махинько рассказал, что Польша с 1 января 2018 года упрощает для украинцев получение вида на жительство.

«Европа потихоньку делает эти шаги, чтобы вытягивать из Украины этот ресурс человеческий. Самое ценное, что есть у нас, что есть в Украине», — заявил он.

По данным главы профсоюза, на данный момент большое количество украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС и за три разрешенных для пребывания в ЕС месяца нашли себе работу. Теперь они уже оформляют рабочие визы, сообщает «ПолитНавигатор».

«Следующая тенденция, когда есть существенные финансовые проблемы в семье, то украинцы берут отпуск за свой счет на месяц-полтора, чтобы выехать в Польшу и заработать какую-то сумму, которой они могут решить свои временные финансовые трудности», — рассказал Махинько.

Как сообщала «Газета.ру», с 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает.