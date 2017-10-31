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Украина
Польша вытягивает из Украины кадры: глава профсоюзов рассказал об опасности безвиза с ЕС
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    Польша вытягивает из Украины кадры: глава профсоюзов рассказал об опасности безвиза с ЕС

    23:46  31 Октября 2017
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    Эксперт рассказал, как Европа переманивает из Украины квалифицированные кадры

    Киев, 31 октября. Страны Евросоюза упрощают свои нормы законодательства для того, чтобы «вытягивать» из Украины самые квалифицированные кадры. Такое заявление сделал глава профсоюза «Трудовая солидарность» Виталий Махинько. 

    Махинько рассказал, что Польша с 1 января 2018 года упрощает для украинцев получение вида на жительство.

    «Европа потихоньку делает эти шаги, чтобы вытягивать из Украины этот ресурс человеческий. Самое ценное, что есть у нас, что есть в Украине», — заявил он.

    По данным главы профсоюза, на данный момент большое количество украинцев уже воспользовались безвизовым режимом с ЕС и за три разрешенных для пребывания в ЕС месяца нашли себе работу. Теперь они уже оформляют рабочие визы, сообщает «ПолитНавигатор».

    «Следующая тенденция, когда есть существенные финансовые проблемы в семье, то украинцы берут отпуск за свой счет на месяц-полтора, чтобы выехать в Польшу и заработать какую-то сумму, которой они могут решить свои временные финансовые трудности», — рассказал Махинько.

    Эксперт рассказал, как Европа переманивает из Украины квалифицированные кадры

    Как сообщала «Газета.ру», с 11 июня украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Свободный доступ на 90 дней в течение полугода граждане Украины получают в туристических, предпринимательских и семейных целях, но права на работу или учебу такой режим не дает. 

    Автор: Олеся Волкова
    #евросоюз #польша #украина #ес #безвиз
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