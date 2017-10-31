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Происшествия
Опубликовано видео с места нападения на пешеходов в Нью-Йорке
Происшествия
Шесть человек погибли при наезде грузовика на пешеходов в Нью-Йорке
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    Шесть человек погибли при наезде грузовика на пешеходов в Нью-Йорке

    23:34  31 Октября 2017  /обновлено: 23:45  31 Октября 2017
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    Шесть человек погибли при наезде грузовика на пешеходов в Нью-Йорке

    Нью-Йорк, 31 октября. Как минимум шесть человек погибли при наезде грузовика на толпу пешеходов в Нью-Йорке, еще пятнадцать пострадали. Об этом сообщает телеканал ABC.

    Как сообщается, грузовик на полной скорости выехал на велосипедную дорожку в южной части Манхеттена. Инцидент произошел в нескольких квартала от Всемирного торгового центра 1.

    По предварительным данным, в результате инцидента погибли шесть человек, еще 15 получили ранения.

    Грузовик двигался на юг, пока не столкнулся с другим автомобилем; после чего он выехал на велосипедную дорожку. По словам полицейских, подозреваемый был вооружен (по другим данным – у него в руках была имитация оружия). Водитель был застрелен полицией сразу после того, как он покинул транспортное средство.  

    Кроме того, ранее сообщалось об инциденте со стрельбой на Манхеттене. В результате этого происшествия пострадали два человека; полиция сообщила об одном задержанном.  

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #нью-йорк #грузовик #наезд
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