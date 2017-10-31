Шесть человек погибли при наезде грузовика на пешеходов в Нью-Йорке

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Нью-Йорк, 31 октября. Как минимум шесть человек погибли при наезде грузовика на толпу пешеходов в Нью-Йорке, еще пятнадцать пострадали. Об этом сообщает телеканал ABC.

Как сообщается, грузовик на полной скорости выехал на велосипедную дорожку в южной части Манхеттена. Инцидент произошел в нескольких квартала от Всемирного торгового центра 1.

По предварительным данным, в результате инцидента погибли шесть человек, еще 15 получили ранения.

Грузовик двигался на юг, пока не столкнулся с другим автомобилем; после чего он выехал на велосипедную дорожку. По словам полицейских, подозреваемый был вооружен (по другим данным – у него в руках была имитация оружия). Водитель был застрелен полицией сразу после того, как он покинул транспортное средство.

Кроме того, ранее сообщалось об инциденте со стрельбой на Манхеттене. В результате этого происшествия пострадали два человека; полиция сообщила об одном задержанном.