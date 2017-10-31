Сирия: РФ работает с властями и оппозицией над соглашением о передаче пленных

В Избранное

Астана, 31 октября. Москва продолжит работу с Дамаском и сирийской оппозицией по принятию документа об обмене пленными и заложниками, заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию, глава российской делегации на переговорах по Сирии в Астане Александр Лаврентьев.

По словам Лаврентьева, до конца не удалось согласовать два документа: положение о рабочей группе по обмену удерживаемыми лицами, телами погибших и о гуманитарном разминировании. При этом документы «приняли приемлемую для всех противоборствующих сторон форму». Остался ряд вопросов, «которые необходимо решить на техническом уровне».

Лаврентьев подчеркнул, сообщает ТАСС, что российская сторона считает данное положение очень важным и будет добиваться его принятия.

«Необходимо еще поработать с Дамаском и оппозицией, чтобы принятие документа не оказалось пустой говорильней. Надо принимать механизмы, которые будут реально работать», — заявил он.

Четыре зоны деэскалации создаются в Сирии с начала: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте (пригород Дамаска) и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама. Как сообщала «Газета.ру», соглашение об этом было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции.