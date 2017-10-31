США запретили американцам сотрудничать с РФ в добыче нефти в Арктике

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Вашингтон, 31 октября. Власти США запретили как физическим, так и юридическим лицам сотрудничать с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Об этом сообщает министерство финансов США.

«Лицам в США запрещаются следующие действия без лицензии или иного разрешения офиса по контролю за иностранными активами: поставки, экспорт, реэскпорт (как прямой, так и непрямой), предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов», — приводит текст заявления Минфина США газета «Известия».

Как заявили в ведомстве, новые санкции были введены в связи с ситуацией на Украине.

Напомним, что ранее Белый дом уже вводил ограничения на взаимодействие своих компаний с Россией в энергетической сфере. В частности, одна из крупнейших компаний США ExxonMobil была вынуждена приостановить практически все совместные проекты с «Роснефтью».