Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Опубликовано видео с места нападения на пешеходов в Нью-Йорке
Экономика
США запретили американцам сотрудничать с РФ в добыче нефти в Арктике
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    США запретили американцам сотрудничать с РФ в добыче нефти в Арктике

    23:11  31 Октября 2017  /обновлено: 23:23  31 Октября 2017
    100

    США запретили американцами сотрудничать с РФ в добыче нефти в Арктике

    Вашингтон, 31 октября. Власти США запретили как физическим, так и юридическим лицам сотрудничать с российскими компаниями в глубоководных, арктических и сланцевых энергетических проектах. Об этом сообщает министерство финансов США.

    «Лицам в США запрещаются следующие действия без лицензии или иного разрешения офиса по контролю за иностранными активами: поставки, экспорт, реэскпорт (как прямой, так и непрямой), предоставление технологий для разведки или производства глубоководных, арктических или сланцевых проектов», — приводит текст заявления Минфина США газета «Известия».

    Как заявили в ведомстве, новые санкции были введены в связи с ситуацией на Украине.

    Напомним, что ранее Белый дом уже вводил ограничения на взаимодействие своих компаний с Россией в энергетической сфере. В частности, одна из крупнейших компаний США ExxonMobil была вынуждена приостановить практически все совместные проекты с «Роснефтью».

     

    Автор: Антон Зарубин
    #санкции #нефть #россия #сша #арктика #сотрудничество #минфин
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Опубликовано видео с места нападения на пешеходов в Нью-Йорке

        Опубликовано видео с места нападения на пешеходов в Нью-Йорке

        0:22   1 Ноября 2017
        42
        Число погибших при стрельбе в Нью-Йорке выросло до семи человек

        Число погибших при стрельбе в Нью-Йорке выросло до семи человек

        0:08   1 Ноября 2017
        58
        Видеокадры с подозреваемым в нападении на прохожих в Нью-Йорке выложили в Сеть

        Видеокадры с подозреваемым в нападении на прохожих в Нью-Йорке выложили в Сеть

        0:00   1 Ноября 2017
        40
        США запретили американцам сотрудничать с РФ в добыче нефти в Арктике

        США запретили американцам сотрудничать с РФ в добыче нефти в Арктике

        23:11   31 Октября 2017
        100