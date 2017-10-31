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Происшествия
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Новости Сирии
Госдеп подтвердил желание Вашингтона создать новые зоны деэскалации в Сирии
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    Госдеп подтвердил желание Вашингтона создать новые зоны деэскалации в Сирии

    23:04  31 Октября 2017
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    Госдеп подтвердил желание Вашингтона создать новые зоны деэскалации в Сирии

    Вашингтон, 31 октября. США хотят создать новую зону деэскалации в Сирии, но работа с Россией по этому направлению пока не ведется. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

    Журналисты задали Науэрт вопрос, касающийся взаимодействия Москвы и Вашингтона в Сирии с целью деэскалации ситуации.

    «Не могу подтвердить, что работа продолжается, но я знаю, что это остается общей целью, по крайней мере, со стороны нашей администрации», — ответила Науэрт.

    При этом она отметила, что установленная при сотрудничестве США, России и Иордании первая зона деэскалации действует «довольно хорошо». 

    Госдеп подтвердил желание Вашингтона создать новые зоны деэскалации в Сирии

    В понедельник глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон ведет работы по созданию новых зон деэскалации в Сирии, сообщала «Газета.ру».

    Автор: Олеся Волкова
    #сша #сирия #тиллерсон #госдепартамент #деэскалация #науэрт
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