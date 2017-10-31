Госдеп подтвердил желание Вашингтона создать новые зоны деэскалации в Сирии

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Вашингтон, 31 октября. США хотят создать новую зону деэскалации в Сирии, но работа с Россией по этому направлению пока не ведется. Об этом во вторник на регулярном брифинге заявила начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Журналисты задали Науэрт вопрос, касающийся взаимодействия Москвы и Вашингтона в Сирии с целью деэскалации ситуации.

«Не могу подтвердить, что работа продолжается, но я знаю, что это остается общей целью, по крайней мере, со стороны нашей администрации», — ответила Науэрт.

При этом она отметила, что установленная при сотрудничестве США, России и Иордании первая зона деэскалации действует «довольно хорошо».

В понедельник глава внешнеполитического ведомства США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон ведет работы по созданию новых зон деэскалации в Сирии, сообщала «Газета.ру».