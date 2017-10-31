Американские военные обсуждают действия ВВС в небе над Сирией с Россией – генерал США

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Вашингтон, 31 октября. Американские военные регулярно пользуются линией связи в Сирии для контактов со своими российскими коллегами для обсуждения действий ВВС. Однако для сухопутных операций аналогично договоренности нет, сообщает генерал сухопутных войск США Джеймс Джаррард.

Джаррард руководит операцией Inherent Resolve («Непоколебимая решимость»), которая проводится в Ираке и Сирии коалицией стран во главе с США. По его словам, американское командование предпринимает усилия по предотвращению возможных инцидентов в небе над Сирией.

«Мы прилагаем усилия по снижению конфликтного потенциала совместно с россиянами на различных уровнях - от оперативного до штаба операции и далее, вплоть до высокого уровня в нашем правительстве, с целью понять, что мы предпринимаем в ходе операций с тем, чтобы не затрагивать друг друга», – отметил генерал.

Он добавил, что на земле подобного механизма взаимодействия пока нет. Кроме того, у США нет координации или рабочих контактов с сирийскими властями.