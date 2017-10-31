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Общество
Съемки финального сезона «Карточного домика» остановили из-за скандала вокруг Спейси
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    Съемки финального сезона «Карточного домика» остановили из-за скандала вокруг Спейси

    22:47  31 Октября 2017
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    Съемки финального сезона «Карточного домика» остановили из-за скандала вокруг Спейси

    Лос-Анджелес, 31 октября. Компания Netflix Inc. сообщила о приостановке съемок шестого, финального сезона сериала «Карточный домик» после разразившегося скандала вокруг исполнителя главной роли Кевина Спейси, которого обвинили в домогательствах.

    «Производство финального сезона «Карточного домика» приостановлено до дальнейшего уведомления», — сообщается в микроблоге компании в Twitter. 

    В компании отметили, что приостановка производства сериала позволит «пересмотреть сложившуюся ситуацию» с партнерами по производству в MRC.

    Как сообщают «Известия», ранее актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в домогательствах. Он рассказал о случае, произошедшем еще в 1986 году, когда Рэппу было всего 14 лет. По его словам, пьяный Спейси пытался соблазнить его. Сам актер заявил, что не помнит этого, и принес Рэппу извинения. Отметим также, что ранее Спейси открыто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

    Ранее во вторник стало известно, что Спейси в свете обвинений в сексуальных домогательствах лишили присужденной ему премии «Эмми», вручение которой должно было пройти в Нью-Йорке в ноябре.

    Съемки финального сезона «Карточного домика» остановили из-за скандала вокруг Спейси

    Автор: Олеся Волкова
    #кино #сериал #домогательства #спейси #карточныйдомик
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