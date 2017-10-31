Съемки финального сезона «Карточного домика» остановили из-за скандала вокруг Спейси

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Лос-Анджелес, 31 октября. Компания Netflix Inc. сообщила о приостановке съемок шестого, финального сезона сериала «Карточный домик» после разразившегося скандала вокруг исполнителя главной роли Кевина Спейси, которого обвинили в домогательствах.

«Производство финального сезона «Карточного домика» приостановлено до дальнейшего уведомления», — сообщается в микроблоге компании в Twitter.

В компании отметили, что приостановка производства сериала позволит «пересмотреть сложившуюся ситуацию» с партнерами по производству в MRC.

Production on the final season of House of Cards is suspended until further notice. — Netflix US (@netflix) October 31, 2017

Как сообщают «Известия», ранее актер Энтони Рэпп обвинил Спейси в домогательствах. Он рассказал о случае, произошедшем еще в 1986 году, когда Рэппу было всего 14 лет. По его словам, пьяный Спейси пытался соблазнить его. Сам актер заявил, что не помнит этого, и принес Рэппу извинения. Отметим также, что ранее Спейси открыто признался в нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее во вторник стало известно, что Спейси в свете обвинений в сексуальных домогательствах лишили присужденной ему премии «Эмми», вручение которой должно было пройти в Нью-Йорке в ноябре.