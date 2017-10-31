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Новости Сирии
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Новости Сирии
Россия рассказала Совбезу ООН, как помогает сирийским детям
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    Россия рассказала Совбезу ООН, как помогает сирийским детям

    22:32  31 Октября 2017
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    Россия рассказала Совбезу ООН, как помогает сирийским детям

    ООН, 31 октября. Россия оказывает поддержку сирийским детям, затронутым конфликтом, и только в сентябре — октябре около 400 получили квалифицированную медицинскую помощь. Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов.

    На заседании Совета Безопасности ООН, посвященном положению детей в условиях вооруженных конфликтов, Загайнов напомнил, что проведенные в Астане дискуссии, инициированные Россией, Ираном и Турцией, привели к созданию зон деэскалации в Сирии. Это помогло продвинуться в впоросах гуманитарной помощи мирным жителям.

    Россия рассказала Совбезу ООН, как помогает сирийским детям

    Он подчеркнул, что потребности детей учитываются во всех гуманитарных миссиях. Помимо продуктов и медикаментов в грузы включают учебные материалы и даже игрушки. Помимо этого, проводится ремонт в школах и больницах. В частности, Загайнов рассказал, что в Хомсе российские военные «буквально подняли из руин среднюю школу на 700 учеников», сообщает ТАСС.

    Постпред России в ООН сообщил, что «только сентябре — октябре российские врачи оказали квалифицированную медицинскую помощь приблизительно 400 сирийским детям». Некоторых детей, которым требуется сложное лечение, доставили в Россию.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #оон #хомс #совбезоон #загайнов
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