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Актера Балуева сняли с рейса Калининград–Москва за непристойное поведение
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    Актера Балуева сняли с рейса Калининград–Москва за непристойное поведение

    22:15  31 Октября 2017
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    Актера Балуева сняли с рейса Калининград–Москва за непристойное поведение

    Калининград, 31 октября. Актер театра и кино Александр Балуев был снят с рейса Калининград–Москва. Как сообщает источник в калининградском аэропорту Храброво, актер мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

    Балуев намеревался лететь из Калининграда в Москву. Он прошел регистрацию и находился в зале ожидания. Как сообщил Федеральному агентству новостей источник в аэропорту, Балуев, предположительно, был пьян: он непристойно себя вел, громко и нецензурно выражался. Тем же рейсом летела группа из сорока детей и сотрудники аэропорта были вынуждены вызвать полицию, чтобы обеспечить безопасность несовершеннолетних.

    Полицейские вывели актера из зала ожидания и сняли с рейса. Сотрудники полиции отказались подтвердить факт алкогольного опьянения Балуева, однако на него был составлен административный протокол.

    58-летний Александр Балуев снялся более чем в 90 фильмах, а также в 30 театральных постановках.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #самолет #калининград #рейс #аэропорт #балуев
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