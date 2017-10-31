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Новости Сирии
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Новости Сирии
Армия Сирии освободила восемь районов в Дейр эз-Зоре и Хаме
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    Армия Сирии освободила восемь районов в Дейр эз-Зоре и Хаме

    22:00  31 Октября 2017
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    Армия Сирии освободила восемь районов в Дейр эз-Зоре и Хаме

    Дамаск (Сирия), 31 октября. Правительственные войска Сирийской Арабской Республики установили контроль над тремя районами города Дейр эз-Зор. Об этом сообщили журналистам представители сирийской армии.

    Согласно предварительным данным, саперы уже приступили к разминированию освобожденных территорий.

    Кроме того, в провинции Хама сирийские военные освободили пять населенных пунктов. Как передает агентство SANA, в ходе боев боевики из террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1 (организация запрещена в РФ) понесли значительные потери.

    Напомним, ранее стало известно о том, что российская подводная лодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар крылатыми ракетами «Калибр» по позициям боевиков так называемого «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ) в сирийской провинции Дейр эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия
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