Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Американские военные обсуждают действия ВВС в небе над Сирией с Россией – генерал США
Политика
Пучдемона и бывших членов правительства Каталонии вызвали в суд для дачи показаний
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пучдемона и бывших членов правительства Каталонии вызвали в суд для дачи показаний

    21:48  31 Октября 2017
    50

    Пучдемона и бывших членов правительства Каталонии вызвали в суд для дачи показаний

    Мадрид, 31 октября. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, а также ряд бывших членов кабинет министров региона были вызваны Национальной судебной коллегией Испании для дачи показаний. Об этом сообщает пресс-службы суда, распространившая соответствующее заявление.

    Пучдемону и его бывшим коллегам предписано явиться для дачи показаний 2 и 3 ноября. Кроме того, прокуратура требует от них внести залог в размере 6,2 миллиона евро. Все они обвиняются в бунте, мятеже и растрате. Согласно испанскому законодательству, только за подстрекательство к бунту им может грозить до 30 лет тюремного заключения.

    Если подозреваемые откажутся явиться в суд, прокуратура будет настаивать на их задержании. Ранее Пучдемон прибыл в Бельгию, однако, по его словам, он не намерен искать там политического убежища, пишет газета «Известия». В то же время пока не ясно, явиться ли он в испанский суд, чтобы дать показания.

    Напомним, что 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Мадрид ввел в действие статью 155 конституции королевства, позволяющую ограничить самоуправление Каталонии.

     

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    #суд #каталония #испания #пучдемон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сын Арсена Авакова пропал по пути из НАБУ в Соломенский суд Киева

        Сын Арсена Авакова пропал по пути из НАБУ в Соломенский суд Киева

        21:08   31 Октября 2017
        856
        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        19:47   31 Октября 2017
        63
        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        18:44   31 Октября 2017
        1177
        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        17:43   31 Октября 2017
        1208