Пучдемона и бывших членов правительства Каталонии вызвали в суд для дачи показаний

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Мадрид, 31 октября. Экс-глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон, а также ряд бывших членов кабинет министров региона были вызваны Национальной судебной коллегией Испании для дачи показаний. Об этом сообщает пресс-службы суда, распространившая соответствующее заявление.

Пучдемону и его бывшим коллегам предписано явиться для дачи показаний 2 и 3 ноября. Кроме того, прокуратура требует от них внести залог в размере 6,2 миллиона евро. Все они обвиняются в бунте, мятеже и растрате. Согласно испанскому законодательству, только за подстрекательство к бунту им может грозить до 30 лет тюремного заключения.

Если подозреваемые откажутся явиться в суд, прокуратура будет настаивать на их задержании. Ранее Пучдемон прибыл в Бельгию, однако, по его словам, он не намерен искать там политического убежища, пишет газета «Известия». В то же время пока не ясно, явиться ли он в испанский суд, чтобы дать показания.

Напомним, что 27 октября парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ Мадрид ввел в действие статью 155 конституции королевства, позволяющую ограничить самоуправление Каталонии.