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Глава оппозиционного блока «Завтра Сирии» призвал начать переговоры с Дамаском
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    Глава оппозиционного блока «Завтра Сирии» призвал начать переговоры с Дамаском

    21:46  31 Октября 2017  /обновлено: 22:23  31 Октября 2017
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    Глава оппозиционного блока «Завтра Сирии» призвал начать переговоры с Дамаском

    Астана, 31 октября. Для разрешения кризиса в Сирии оппозиция должна начать переговоры с сирийским правительством. С таким заявлением выступил лидер оппозиционного блока «Завтра Сирии» Ахмад Аси Аль-Джарба.

    18 ноября в Сочи состоится Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил президент России Владимир Путин на форуме «Валдай».

    «Мы подошли к тупиковому этапу в сирийском кризисе, и это означает, что пора провести конгресс для диалога», – приводит слова оппозиционного лидера РИА Новости.

    Аль-Джарба отметил, что сейчас у всех участников конфликта есть возможность преодолеть сирийский кризис и этой возможностью необходимо воспользоваться.  

    Он также добавил, что Конгресс сирийского национального диалога поддержит переговоры в Женеве, отметив, что в нем примут участие все представители сирийского народа.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #оппозиция #сирия #астана #джарба
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