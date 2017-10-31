Глава оппозиционного блока «Завтра Сирии» призвал начать переговоры с Дамаском

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Астана, 31 октября. Для разрешения кризиса в Сирии оппозиция должна начать переговоры с сирийским правительством. С таким заявлением выступил лидер оппозиционного блока «Завтра Сирии» Ахмад Аси Аль-Джарба.

18 ноября в Сочи состоится Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил президент России Владимир Путин на форуме «Валдай».

«Мы подошли к тупиковому этапу в сирийском кризисе, и это означает, что пора провести конгресс для диалога», – приводит слова оппозиционного лидера РИА Новости.

Аль-Джарба отметил, что сейчас у всех участников конфликта есть возможность преодолеть сирийский кризис и этой возможностью необходимо воспользоваться.

Он также добавил, что Конгресс сирийского национального диалога поддержит переговоры в Женеве, отметив, что в нем примут участие все представители сирийского народа.