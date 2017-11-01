Сирия итоги за сутки на 1 ноября 06.00: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, от ИГ зачищено несколько кварталов Дейр эз-Зора

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Сирия, 1 ноября. САА и ВКС РФ нейтрализовали несколько десятков боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, от ИГ зачищено несколько кварталов Дейр эз-Зора, под обстрелом боевиков в Дамаске пострадало 13 мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Абу Кемалю, наносят удары по ИГ и «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ продвигаются к Абу Кемалю, уничтожили группу террористов «Ан-Нусры» в Хаме, ведут обстрел позиций боевиков в Даръа и Алеппо.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, ведет бои с «Джейш аль-Ислам» и ССА в Даръа.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит «Файлак ар-Рахман» в районе Кафр Батна, несет потери в Хаме.

«Файлак ар-Рахман»: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Дамаске.

«Джейш аль-Ислам»: ведет обстрел позиций ИГ в Даръа.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в провинции Даръа.

Курды: ведут бои с ИГ в Дейр эз-Зоре, отказываются выплачивать зарплату арабам, участвовавшим в битве за Ракку, арестовали 12 человек в Хасаке.

Международная коалиция: направила в Ракку строительную технику.

Провинция Дамаск

В районе Кафр Батна Восточной Гуты отмечались бои между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Файлак ар-Рахман». По данным Almanar News, вооруженный конфликт начался с ареста боевиками «Файлак ар-Рахман» одного из командиров подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1 коалиции.

Также в течение суток продолжалось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными группировками. Военный источник пишет в Telegram (@NRVR11), что правительственные войска ведут ракетный обстрел укрепрайонов оппозиционных формирований в районах Джобар, Айн Тарма и Бейт Наим.

Боевики провели минометный обстрел улицы Аль-Амин города Дамаск, передавал местный Telegram-канал (@hosienmortadapressnew). В первой половине дня было известно о пяти пострадавших под огнем радикалов мирных жителях. Позже источник в Twitter (@damv011) сообщил, что число раненых достигло 13 человек. Также несколько снарядов упало в районе Аль-Аббасин, нанеся ущерб городской инфраструктуре.

Провинция Алеппо

По данным российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в зоне деэскалации, установленной на территории Алеппо, зафиксировано три случая нарушения перемирия. Наблюдатели со стороны РФ отмечают, что стрельбу в регионе вели боевики «Исламского государства» и «Джебхат ан-Нусры».

В городе Манбидж на востоке провинции Алеппо прогремел взрыв, передавало Almanar News. По сообщению информационного агентства, в результате инцидента двое мирных жителей населенного пункта получили ранения.

Сирийская арабская армия (САА) продолжила вести артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков радикальных антиправительственных формирований к югу от города Алеппо.

Информационное агентство Al Ghadeer писало, что в населенный пункт Абу Макбара провинции Алеппо доставлено 1,7 тонн гуманитарной помощи из России. Жители поселения получили продукты питания и предметы первой необходимости. Кроме того, российские врачи оказали помощь 156 местным жителям, в том числе 89 детям.

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийская армия продолжила атаковать позиции террористов «Исламского государства» в районе станции Т-2 на юге провинции Дейр эз-Зор. Almanar News передавало, что правительственные войска под прикрытием ВКС РФ продвинулись на семь километров к Абу Кемалю, зачистив от ИГ территории на пути своего следования.

В административном центре региона и его ближайших окрестностях отмечались боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и террористами ИГИЛ1. Al Hadath News писало, что сирийская армия при поддержке союзников освободила от радикальных исламистов район Расафа, квартал Аль-Канамат и территорию старого аэропорта. Военный источник в Telegram (@hosienmortadapressnew) отмечал, что в результате противостояния с правительственной армией исламисты понесли значительные потери в технике и живой силе. Также сообщалось, что ВВС Сирии нанесли ряд ударов по позициям террористов ИГИЛ в районах Аль-Хамидия и Аль-Канамат. О боевом вылете сирийской авиации писало Al Hadath News.

В 41 километре к северо-востоку от города Дейр эз-Зор были зафиксированы бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1. Об этом сообщало информационное агентство ANHA.

Один из полевых командиров ИГИЛ сбежал из города Аль-Бусейра на юго-востоке Дейр эз-Зора на территории региона, подконтрольные Демократическим силам Сирии (SDF), писало информационное агентство Almanar News.

Военный источник в Telegram (@C_Military1) передавал, что российская подводная лодка «Великий Новгород» осуществила залповый пуск ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря по ключевым объектам «Исламского государства» в провинции Дейр эз-Зор. Министерство обороны РФ сообщило, что в результате удара были уничтожены пункты управления, склад вооружения ИГ в районе города Абу Кемаль, а также укрепрайон, в котором на момент запуска ракет находилось большое количество радикалов «Исламского государства».

Провинция Даръа

Военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil) передавал, что Сирийская арабская армия (САА) вела обстрел зон дислокации радикальных антиправительственных формирований в районе города Аль-Гария аль-Гарбия с использованием тяжелой артиллерии.

На западе провинции Даръа отмечались боестолкновения между боевиками «Джейш аль-Ислам» и подконтрольной ИГИЛ «Джейш Халид Ибн аль-Валид». Местный источник в социальной сети Twitter (@jaishalislam) писал, что радикалы «Джейш аль-Ислам» вели артиллерийский и минометный обстрел зон дислокации террористов «Исламского государства».

В окрестностях города Нава продолжились взаимные обстрелы между ИГИЛ и Сирийской свободной армией (ССА). Ранее в подконтрольном ССА районе поселения произошел взрыв, в результате которого пострадало два мирных жителя. Местные источники полагают, что взрывное устройство было установлено радикалами ИГИЛ.

Один из оппозиционных источников в Даръа сообщил в Twitter (@ALmahameed2) о встрече командиров антиправительственных группировок, действующих на территории региона. Целью общего собрания стало создание единой оппозиционной коалиции.

Жителям населенного пункта Тубне доставили четыре тонны гуманитарной помощи из России, сообщал Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Нуждающиеся получили 400 продовольственных наборов. Также российские медики оказали помощь 86 сирийцам, в том числе 37 детям. Еще 22 грузовика с гуманитарной помощью прибыли в поселения Ат-Тиба и Таль Шахаб провинции Даръа. Об этом писало информационное агентство Al Ghadeer.

Провинция Ракка

В административном центре провинции Ракка прогремел взрыв. По данным информационного агентства Raqqa 24, опубликованным в Twitter (@24Raqqa), сработало взрывное устройство, заложенное в автомобиле, принадлежащем ранее террористами «Исламского государства».

Местные источники сообщали, что международная коалиция направила в Ракку партию строительной техники, которая будет использоваться при расчистке завалов. Гражданский совет города заявил, что работы по восстановлению инфраструктуры начнутся в течение недели. Напомним, в результате действий курдского ополчения и бомбардировок ВВС международной коалиции во главе с США около 80 процентов Ракки превратилось в руины.

Командование Демократических сил Сирии (SDF) отказалось выплачивать заработную плату арабским бойцам, участвовавшим в битве за Ракку до тех пор, пока те не присоединятся к отрядам курдского ополчения в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщал в своем микроблоге в Twitter (@EuphratesPost) один из местных источников.

Провинция Хама

Сирийская армия при поддержке ВКС РФ уничтожила группу боевиков «Тахрир аш-Шам» недалеко от населенного пункта Аль-Шаххатия на северо-востоке провинции Хама. Almanar News писало, что поселение перешло под контроль САА и союзных сил. Также по данным SANA, «Тахрир аш-Шам» потеряла несколько единиц техники. В конце дня один из источников в социальной сети Twitter (@VoixDuLiban) передавал, что в результате ожесточенных боев под контроль сирийской армии перешли новые территории к северу от Расм аль-Сари и Расм аль-Саван.

Информационное агентство Baladi News передвало, что в пригороде Саламии прогремел взрыв. В результате инцидента погибло несколько солдат сирийской армии. Ответственность за теракт взяли на себя боевики группировки «Сарият Абу Аммара». Радикалы также заявили о подготовке новых взрывов на востоке Хамы.

Также на востоке провинции сирийская армия под прикрытием ВКС РФ установила контроль над населенными пунктами Джабб Аль-Джамлан и Расм-Майяль. Военный источник в Twitter (@alealnmr) передавал, что солдаты армии САР обнаружили склады оружия и боеприпасов «Исламского государства». Позже военный источник в Twitter (@watanisy) сообщил, что правительственные войска при поддержке ВКС РФ выбили радикальных исламистов «Ан-Нусры» с высоты Телль Сахра.

САА провела обстрел укрепрайонов радикальных формирований в окрестностях города Кафр Зета на севере провинции Хама. Об этом писал военный Telegram-канал (@NRVR11). Также, по данным источника в Telegram (@NRVR11), под огнем правительственных сил оказались позиции исламистов в окрестностях поселения Аль-Хауаш в долине Сахль аль-Габ.

На западе региона в это время боевики радикальных группировок продолжали вести минометный обстрел района Салхаб, писало информационное агентство Almanar News.

Провинция Хасака

В районе Хувейран на юго-востоке провинции Хасака бойцы Демократических сил Сирии (SDF) арестовали 12 молодых людей, обвинив их в уклонении от призыва. По сообщению SNHR, задержанные были отправлены на подготовку для дальнейшей принудительной мобилизации. Родственники арестованных не знают, куда именно отвезли молодых людей.

Ранее сообщалось еще о нескольких случаях арестов населения Хасаки для последующей принудительной мобилизации в ряды «демократической армии» и отправки на фронты провинций Хасака и Дейр эз-Зор.

Ирак

Утром отряды антитеррора прибыли к границам города Аль-Каим, передавало Alsumaria News. Бойцы завершили подготовку к боям и готовы приступить к зачистке населенного пункта от «Исламского государства». К югу от стратегического города солдаты иракской армии уничтожили «джихад-мобиль», писало информагентство. Iraqi News также передавало, что армия Ирака и бойцы ополчения «Хашд аш-Шааби» зачистили от террористов «Исламского государства» несколько поселений в окрестностях Аль-Каима. По данным информационного агентства Alsumaria News, в ходе боев с террористами «Исламского государства» была ликвидирована группа исламистов, а также уничтожено несколько единиц военной техники ИГИЛ. Напомним, Аль-Каим, расположенный на сирийско-иракской границе, наряду с городом Рава является последним прибежищем ИГИЛ в Ираке. Несколько дней назад командование правительственных войск объявило о начале военной операции против ИГ в Аль-Каиме. С этого момента иракская армия и союзники освободили от ИГ более 21 квадратных километра территорий провинции Анбар. В конце дня Alsumaria News передавало, что солдаты армии Ирака совместно с бойцами «Хашд аш-Шааби» освободили от террористов «Исламского государства» еще шесть поселений.

Damascus Now писало, что иракская армия совместно бойцами «Хашд аш-Шааби» установили контроль над пограничным пунктом Файш Хабур на западе провинции Дахук.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)