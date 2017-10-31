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Путин встретился с президентом Национальной медицинской палаты Рошалем
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    Путин встретился с президентом Национальной медицинской палаты Рошалем

    22:00  31 Октября 2017
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    Путин встретился с президентом Национальной медицинской палаты Рошалем

    Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин встретился с главой НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонидом Рошалем.

    В ходе встречи Путин и Рошаль обсудили вопросы, связанные с введением уголовной ответственности за нападение на медицинских работников, а также работу конгресса Национальной медицинской палаты.

    Рошаль рассказал главе государства о своей озабоченности защитой медицинских работников, нападения на которых в России за последний год увеличилось в два раза. По его словам, такая ситуация особенно опасна в регионах, где работает лишь один фельдшер, так как случае нападения на медика никто не сможет исполнять его обязанности.

    Кроме того, Рошаль рассказал Владимиру Путину о работе конгресса Национальной медицинской палаты, отметив, что главной задачей конгресса является увеличение количества профессиональных врачей.

    Ранее стало известно, что 22-летний мужчина напал на врача-нейрохирурга во время приема в травмпункте Братска в Иркутской области. Молодой человек обратился к врачу с ссадинами, однако во время осмотра он внезапно стал агрессивным и напал на медика. После нападения агрессивный пациент скрылся, передает «Дни.ру».

    Автор: Алексей Громов
    #путин #медики #рошаль
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