«Инвитро» ответила на обвинения в передаче биоматериалов россиян за рубеж

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Москва, 31 октября. Российская компания «Инвитро», которая занимается подготовкой медицинских анализов, опровергла обвинения в передаче биоматериалов россиян за рубеж.

Представители фирмы подчеркнули, что весь собираемый биоматериал хранится и утилизируется исключительно на территории России.

«Весь биоматериал, собираемый в медицинских офисах «Инвитро» на территории РФ, доставляется в лабораторные комплексы, которые находятся исключительно в пределах России. Весь используемый биоматериал утилизируется в пределах лабораторных комплексов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе «Инвитро» подчеркнули, что компания придерживается аналогичной политики и в вопросе хранения персональных данных россиян — вся информация защищена и хранится на серверах, расположенных в России.

Напомним, что ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, выступая на телевидении, заявил, что ряд российских компаний, включая «Инвитро», вывозят биоматериалы граждан за рубеж.