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Новости Сирии
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Общество
«Инвитро» ответила на обвинения в передаче биоматериалов россиян за рубеж
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    «Инвитро» ответила на обвинения в передаче биоматериалов россиян за рубеж

    21:30  31 Октября 2017
    2006

    «Инвитро» ответила на обвинения в передаче биоматериалов россиян за рубеж

    Москва, 31 октября. Российская компания «Инвитро», которая занимается подготовкой медицинских анализов, опровергла обвинения в передаче биоматериалов россиян за рубеж.

    Представители фирмы подчеркнули, что весь собираемый биоматериал хранится и утилизируется исключительно на территории России.

    «Инвитро» ответила на обвинения в передаче биоматериалов россиян за рубеж

    «Весь биоматериал, собираемый в медицинских офисах «Инвитро» на территории РФ, доставляется в лабораторные комплексы, которые находятся исключительно в пределах России. Весь используемый биоматериал утилизируется в пределах лабораторных комплексов», — говорится в сообщении.

    В пресс-службе «Инвитро» подчеркнули, что компания  придерживается аналогичной политики и в вопросе хранения персональных данных россиян — вся информация защищена и хранится на серверах, расположенных в России.

    Напомним, что ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, выступая на телевидении, заявил, что ряд российских компаний, включая «Инвитро», вывозят биоматериалы граждан за рубеж.

    Автор: Геннадий Плющев
    #россияне #вывоз #биоматериал #инвитро
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