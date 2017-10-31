Сирия новости 31 октября 22.30: ВС РФ ударили «Калибрами» по ИГ в Дейр эз-Зоре, под обстрелом боевиков в Дамаске пострадало 13 мирных жителей

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Сирия, 31 октября. Российская подлодка выпустила ракеты «Калибр» по укрепрайонам ИГ в Дейр эз-Зоре, 13 мирных жителей Дамаска получили ранения в результате обстрела боевиков, SDF отказываются выплачивать зарплату арабам, участвовавшим в битве за Ракку. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по ИГ и «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ зачищают от исламистов новые территории Хамы.

«Исламское государство»: несет потери в Дейр эз-Зорев результате ударов ракетами «Калибр».

«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Хаме.

Курды: отказываются выплачивать зарплату арабам, участвовавшим в битве за Ракку, арестовали 12 человек в Хасаке.

Провинция Дамаск

Радикалы продолжают вести обстрел района Джарамана, шоссе Аль-Амин и площади Аль-Аббасин в городе Дамаск. Ранее сообщалось, что в результате действий боевиков пострадало пять мирных жителей сирийской столицы. По информации местного источника в Twitter (@damv011), в настоящее время число раненных достигло 13 человек.

Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укрепрайонам боевиков радикальных формирований в районе Бейт Наим Восточной Гуты. Об этом пишет военный Telegram-канал (@NRVR11).

Провинция Дейр эз-Зор

Один из военных источников в Telegram (@C_Military1) пишет, что российская подводная лодка «Великий Новгород» осуществила залповый пуск ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря по ключевым объектам «Исламского государства»1 в провинции Дейр эз-Зор. Министерство обороны РФ сообщает, что в результате удара были уничтожены пункты управления, склад вооружения ИГ в районе города Абу Кемаль, а также укрепрайон, в котором на момент запуска ракет находилось большое количество радикалов «Исламского государства».

Провинция Идлиб

Один из местных источников пишет в Telegram (@NRVR11), что несколько единиц военной техники ВС Турции прибыло к пограничному пункту Хирбат аль-Джауз в провинции Идлиб.

Ранее сообщалось, что военнослужащие турецкой армии организовали в Идлибе второй наблюдательный пункт. Напомним, ВС Турции находятся на территории региона, чтобы контролировать соблюдение перемирия, установленного в рамках соглашения о зонах деэскалации, достигнутом на встрече в Астане. Также турецкие военные возводят укрепления недалеко от курдского города Африн на границе провинций Идлиб и Алеппо.

Провинция Ракка

Командование Демократических сил Сирии (SDF) отказалось выплачивать заработную плату арабским бойцам, участвовавшим в битве за Ракку до тех пор, пока те не присоединятся к отрядам курдского ополчения в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает в своем микроблоге в Twitter (@EuphratesPost) один из местных источников.

Ранее сообщалось, что ополченцы SDF открыли стрельбу в центре недавно освобожденного города Ракка из-за внутреннего конфликта. Бойцы курдского ополчения не смогли договориться о том, как разделить ценности, захваченные ими в ходе зачистки населенного пункта от «Исламского государства».

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает атаковать позиции радикальных исламистов на северо-востоке Хамы. Один из источников в социальной сети Twitter (@VoixDuLiban) передает, что в результате ожесточенных боев под контроль сирийской армии перешли новые территории к северу от Расм аль-Сари и Расм аль-Саван.

Боевики открыли огонь по позициям правительственных войск в районе населенного пункта Мхарде, сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11).

Информационное агентство Baladi News передает, что в пригороде Саламии прогремел взрыв. В результате инцидента погибло несколько солдат сирийской армии. Ответственность за теракт взяли на себя боевики группировки «Сарият Абу Аммара». Радикалы также заявили о подготовке новых взрывов на востоке Хамы.

Провинция Хасака

В районе Хувейран на юго-востоке провинции Хасака бойцы Демократических сил Сирии (SDF) арестовали 12 молодых людей, обвинив их в уклонении от призыва. По сообщению SNHR, задержанные были отправлены на подготовку для дальнейшей принудительной мобилизации. Родственники арестованных не знают, куда именно отвезли молодых людей.

Ранее сообщалось еще о нескольких случаях арестов населения Хасаки для последующей принудительной мобилизации в ряды «демократической армии» и отправки на фронты в провинции Хасака и Дейр эз-Зор.

Ирак

Солдаты армии Ирака совместно с бойцами «Хашд аш-Шааби» освободили от террористов «Исламского государства» шесть поселений провинции Анбар, передает Alsumaria News. Напомним, проправительственные войска движутся к сирийско-иракской границе, чтобы зачистить от радикалов ИГ последнюю крупную зону дислокации террористов – город Аль-Каим.

Ранее сообщалось, что к освободительной операции присоединились отряды антитеррора. Также бойцам «Хашд аш-Шааби» удалось отбить у ИГИЛ1 ряд поселений в окрестностях стратегического населенного пункта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)