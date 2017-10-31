Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Американские военные обсуждают действия ВВС в небе над Сирией с Россией – генерал США
Весь мир
Сирия новости 31 октября 22.30: ВС РФ ударили «Калибрами» по ИГ в Дейр эз-Зоре, под обстрелом боевиков в Дамаске пострадало 13 мирных жителей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 31 октября 22.30: ВС РФ ударили «Калибрами» по ИГ в Дейр эз-Зоре, под обстрелом боевиков в Дамаске пострадало 13 мирных жителей

    22:30  31 Октября 2017
    236

    Сирия новости 31 октября 22.30: ВС РФ ударили «Калибрами» по ИГ в Дейр эз-Зоре, под обстрелом боевиков в Дамаске пострадало 13 мирных жителей

    Сирия, 31 октября. Российская подлодка выпустила ракеты «Калибр» по укрепрайонам ИГ в Дейр эз-Зоре, 13 мирных жителей Дамаска получили ранения в результате обстрела боевиков, SDF отказываются выплачивать зарплату арабам, участвовавшим в битве за Ракку. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по ИГ и «Ан-Нусре» в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ зачищают от исламистов новые территории Хамы.

    «Исламское государство»: несет потери в Дейр эз-Зорев результате ударов ракетами «Калибр».

    «Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Хаме.

    Курды: отказываются выплачивать зарплату арабам, участвовавшим в битве за Ракку, арестовали 12 человек в Хасаке.

    Сирия новости 31 октября 22.30: ВС РФ ударили «Калибрами» по ИГ в Дейр эз-Зоре, под обстрелом боевиков в Дамаске пострадало 13 мирных жителей

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 31 октября 22.30: ВС РФ ударили «Калибрами» по ИГ в Дейр эз-Зоре, под обстрелом боевиков в Дамаске пострадало 13 мирных жителей

    Радикалы продолжают вести обстрел района Джарамана, шоссе Аль-Амин и площади Аль-Аббасин в городе Дамаск. Ранее сообщалось, что в результате действий боевиков пострадало пять мирных жителей сирийской столицы. По информации местного источника в Twitter (@damv011), в настоящее время число раненных достигло 13 человек.

    Сирийская арабская армия (САА) открыла огонь по укрепрайонам боевиков радикальных формирований в районе Бейт Наим Восточной Гуты. Об этом пишет  военный Telegram-канал (@NRVR11).

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 31 октября 22.30: ВС РФ ударили «Калибрами» по ИГ в Дейр эз-Зоре, под обстрелом боевиков в Дамаске пострадало 13 мирных жителей

    Один из военных источников в Telegram (@C_Military1) пишет, что российская подводная лодка «Великий Новгород» осуществила залповый пуск ракет «Калибр» из акватории Средиземного моря по ключевым объектам «Исламского государства»1 в провинции Дейр эз-Зор. Министерство обороны РФ сообщает, что в результате удара были уничтожены пункты управления, склад вооружения ИГ в районе города Абу Кемаль, а также укрепрайон, в котором на момент запуска ракет находилось большое количество радикалов «Исламского государства».  

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 31 октября 22.30: ВС РФ ударили «Калибрами» по ИГ в Дейр эз-Зоре, под обстрелом боевиков в Дамаске пострадало 13 мирных жителей

    Один из местных источников пишет в Telegram (@NRVR11), что несколько единиц военной техники ВС Турции прибыло к пограничному пункту Хирбат аль-Джауз в провинции Идлиб.

    Ранее сообщалось, что военнослужащие турецкой армии организовали в Идлибе второй наблюдательный пункт. Напомним, ВС Турции находятся на территории региона, чтобы контролировать соблюдение перемирия, установленного в рамках соглашения о зонах деэскалации, достигнутом на встрече в Астане. Также турецкие военные возводят укрепления недалеко от курдского города Африн на границе провинций Идлиб и Алеппо.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 31 октября 22.30: ВС РФ ударили «Калибрами» по ИГ в Дейр эз-Зоре, под обстрелом боевиков в Дамаске пострадало 13 мирных жителей

    Командование Демократических сил Сирии (SDF) отказалось выплачивать заработную плату арабским бойцам, участвовавшим в битве за Ракку до тех пор, пока те не присоединятся к отрядам курдского ополчения в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает в своем микроблоге в Twitter (@EuphratesPost) один из местных источников.

    Ранее сообщалось, что ополченцы SDF открыли стрельбу в центре недавно освобожденного города Ракка из-за внутреннего конфликта. Бойцы курдского ополчения не смогли договориться о том, как разделить ценности, захваченные ими в ходе зачистки населенного пункта от «Исламского государства».

    Провинция Хама

    Сирия новости 31 октября 22.30: ВС РФ ударили «Калибрами» по ИГ в Дейр эз-Зоре, под обстрелом боевиков в Дамаске пострадало 13 мирных жителей

    Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ продолжает атаковать позиции радикальных исламистов на северо-востоке Хамы. Один из источников в социальной сети Twitter (@VoixDuLiban) передает, что в результате ожесточенных боев под контроль сирийской армии перешли новые территории к северу от Расм аль-Сари и Расм аль-Саван.

    Боевики открыли огонь по позициям правительственных войск в районе населенного пункта Мхарде, сообщает военный Telegram-канал (@NRVR11).

    Информационное агентство Baladi News передает, что в пригороде Саламии прогремел взрыв. В результате инцидента погибло несколько солдат сирийской армии. Ответственность за теракт взяли на себя боевики группировки «Сарият Абу Аммара». Радикалы также заявили о подготовке новых взрывов на востоке Хамы.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 31 октября 22.30: ВС РФ ударили «Калибрами» по ИГ в Дейр эз-Зоре, под обстрелом боевиков в Дамаске пострадало 13 мирных жителей

    В районе Хувейран на юго-востоке провинции Хасака бойцы Демократических сил Сирии (SDF) арестовали 12 молодых людей, обвинив их в уклонении от призыва. По сообщению SNHR, задержанные были отправлены на подготовку для дальнейшей принудительной мобилизации. Родственники арестованных не знают, куда именно отвезли молодых людей.

    Ранее сообщалось еще о нескольких случаях арестов населения Хасаки для последующей принудительной мобилизации в ряды «демократической армии» и отправки на фронты в провинции Хасака и Дейр эз-Зор.

    Ирак

    Сирия новости 31 октября 22.30: ВС РФ ударили «Калибрами» по ИГ в Дейр эз-Зоре, под обстрелом боевиков в Дамаске пострадало 13 мирных жителей

    Солдаты армии Ирака совместно с бойцами «Хашд аш-Шааби» освободили от террористов «Исламского государства» шесть поселений провинции Анбар, передает Alsumaria News. Напомним, проправительственные войска движутся к сирийско-иракской границе, чтобы зачистить от радикалов ИГ последнюю крупную зону дислокации террористов – город Аль-Каим.

    Ранее сообщалось, что к освободительной операции присоединились отряды антитеррора. Также бойцам «Хашд аш-Шааби» удалось отбить у ИГИЛ1 ряд поселений в окрестностях стратегического населенного пункта.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #ирак #саа #дейр эз-зор #даръа #хасака #калибры #аль-каим
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 31 октября 19.30: ВКС РФ бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе, пять жителей Дамаска пострадало при обстреле боевиков
    Сирия новости 31 октября 16.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, от ИГ зачищено несколько кварталов Дейр эз-Зора
    Сирия новости 31 октября 12.30: САА и ВКС РФ ликвидировали группу боевиков «Ан-Нусры» в Хаме, двое мирных жителей пострадали при взрыве в Манбидже
    Сирия новости 31 октября 07.00: «Нусра» теряет главарей в Идлибе, курды заняли деревню в Дейр эз-Зоре
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сын Арсена Авакова пропал по пути из НАБУ в Соломенский суд Киева

        Сын Арсена Авакова пропал по пути из НАБУ в Соломенский суд Киева

        21:08   31 Октября 2017
        856
        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        19:47   31 Октября 2017
        63
        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        18:44   31 Октября 2017
        1177
        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        17:43   31 Октября 2017
        1208