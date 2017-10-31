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Цены на популярный смартфон Samsung Galaxy S8 обвалились в РФ
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    Цены на популярный смартфон Samsung Galaxy S8 обвалились в РФ

    21:48  31 Октября 2017
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    Цены на популярный смартфон Samsung Galaxy S8 обвалились в РФ

    Москва, 31 октября. За последние шесть месяцев цены на смартфон Samsung Galaxy S8 снизились на территории Российской Федерации на 35%.

    В апреле 2017 года рекомендованная розничная цена гаджета составляла 54 990 рублей. Однако теперь телефон можно купить всего за 36 490 рублей.

    Как передает издание Hi-tech Mail.ru, Apple iPhone 7 также подешевел на 35%.

    Напомним, ранее стало известно о том, что южнокорейская компания Samsung зарабатывает около 110 долларов на каждом из проданных iPhone X. Это связанно с тем, что Apple закупает у своих конкурентов OLED-экраны, аккумуляторы, а также ряд других запчастей.

    Непосредственно в конце октября были опубликованы первые рендеры новых смартфонов Galaxy S9 и Galaxy S9+. Согласно предварительной информации, у этих гаджетов исчезнут разъемы для наушников.

    Автор: Алексей Громов
    #samsung
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