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Весь мир
Россияне могут остаться без системы «все включено» в Турции
Весь мир
Россияне могут остаться без системы «все включено» в Турции
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    Россияне могут остаться без системы «все включено» в Турции

    21:20  31 Октября 2017
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    Россияне могут остаться без системы «все включено» в Турции

    Анкара, 31 октября. Туристической индустрии Турции следует отказаться от системы «все включено», заявил глава Конфедерации торговцев и ремесленников Турции (TESK) Бендеви Паландокен. По его словам, данная система наносит ущерб торговле и ремесленному бизнесу в туристических зонах.

    «Если мы ликвидируем систему «всё включено», туристы покинут отели и начнут чаще посещать достопримечательности, ходить по магазинам», – приводит слова Паландокена газета «Известия».

    По его словам, в среднем каждый отдыхающий в Турции тратит не мене 570 долларов.

    Как отметил Паландокен, если Турция откажется от системы «все включено», то туристы смогут ближе познакомиться с культурой и природой Турции. По мнению эксперта, в первую очередь, это касается туристов из России и Германии, которые активнее всего пользуются данной системой.

    Напомним, что с начала 2017 года число российских туристов в Турции выросло почти в девять раз и составило около 1.6 миллиона человек.

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    #турция #туристы #торговля #все включено
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