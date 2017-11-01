Сирия новости 1 ноября 07.00: спецслужбы Израиля готовят боевиков в Эль-Кунейтре; ИГ планирует эвакуацию из центральных районов Дейр эз-Зора

В Избранное

Сирия, 1 ноября. Спецслужбы Израиля готовят боевиков в Эль-Кунейтре; ИГ1 планирует эвакуацию из центральных районов Дейр эз-Зора; ССА нарушили режим прекращения огня в Даръа. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: подверглись обстрелу в Даръа.

«Исламское государство»: оказывают ожесточенное сопротивление в районе населенных пунктов Эль-Хариджия и Эн-Намалия провинции Дейр эз-Зор.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перебрасывает подкрепление в район Джубб-эль-Абъяд и Абу-эль-Гарр провинции Хама.

ВС Турции: обстреляли два населенных пункта в курдском кантоне Африн.

Провинция Алеппо

По сообщению информационного агентства Aleppo 24, десятки пассажиров погибли и были ранены в результате опрокидывания автобуса на трассе Ханасер – Итрия на юге провинции Алеппо.

Как сообщает Twitter-канал @QalaatAlMudiq, боевики террористического альянса «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам», который продолжает действовать на западе провинции, обстреляли позиции САА из района населенного пункта Рашидин. Однако, как отмечает источник, потерь со стороны САА не последовало.

Параллельно с этим, предположительно, турецкие войска обстреляли позиции курдских вооруженных формирований в районе населенных пунктов Маарин и Барижки, располагающегося на территории кантона Африн, сообщает источник в Telegram (@nors2017).

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция турецких вооруженных сил в Идлибе уже, во многом, подошла к своему завершающему этапу, и следующий вопрос, который они будут решать в Сирии — это ситуация с курдским кантоном Африн.

Провинция Дейр эз-Зор

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@ClaudiaAlMina) один из курдских источников, бойцы «Демократических сил Сирии» (SDF) освободили от ИГ деревню Харка к востоку от Дейр эз-Зора, ликвидировав 13 террористов.

В административном центре провинции сирийская армия продолжает вести городские бои с боевиками «Исламского государства»1. Как сообщает источник в Twitter (@watanisy), САА продвигается в направлении мечетей Мусаб-Бин-Омайр и Эр-Рауда.

По информации из закрытых чатов сторонников ИГ, полевые командиры террористической организации планируют эвакуацию боевиков из центральных районов города.

Однако, как предполагает источник в Twitter (@suliemanakhras), «Исламское государство» может попытаться вернуть контроль над нефтеперерабатывающим заводом «Сабан» и населенным пунктом Таиеб-эль-Фаль. Отмечается, что вероятную контратаку можно ожидать из районов населенных пунктов Эль-Хавайедж, Аль-Бусейра и Абу-Хаммам.

Если верить источнику в Twitter (@MIG29_), боевики «Исламского государства» оказывают наиболее ожесточенное сопротивление в районе населенных пунктов Эль-Хариджия и Эн-Намалия, где параллельно организовывают новые опорные и наблюдательные пункты. По информации Twitter-канала (@HadiAlabdallah), сюда ИГ перебрасывает подкрепление и вооружение с боеприпасами. Тот же источник сообщает, что пополнение в несколько сотен боевиков также прибыло в населенный пункт Даман.

Провинция Даръа

По сообщениям Telegram-канала (@Osama_Masre2011), боевики одной из группировок вооруженной оппозиции, входящих в так называемую Сирийскую свободную армию, обстреляли из миномета позиции правительственной армии в центральной части одноименного административного центра провинции из района населенного пункта Алькарава. Ответный огонь со стороны сирийской армии не открывался.

Напомним, провинция Даръа наряду с провинциями Эс-Сувейда и Эль-Кунейтра входит в юго-западную зону деэскалации, где действует режим прекращения огня.

Провинция Идлиб

Очередной конвой турецкой армии прибыл на север провинции Идлиб, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@altuncuserkan) один из источников.

В результате турецкой военной операции в районе сирийско-турецкой границы, боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» могут передислоцироваться в южную часть провинции в район населенных пунктов Идлиб, Серакиб, Маарет ан-Нуман, Хан-Шейхун и Абу-Духур, сообщает источник в Telegram (@alnsrarmy).

Напомним, операция ВС Турции и протурецких вооруженных группировок на территории Сирии является частью достигнутых на шестом раунде переговоров в Астане договоренностей между странами-гарантами: Россией, Турцией и Ираном. Задача турецких войск — оттеснить боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» от сирийско-турецкой границы.

Провинция Ракка

По сообщению информационного агентства Raqqa 24, в результате взрывов заложенных террористами мин в городе Ракка погибло как минимум 6 человек.

Провинция Хама

На северо-востоке Хамы продолжаются вооруженное противостояние сразу трех враждующих сил: «Хайят Тахрир аш-Шам», «Исламского государства» и сирийских правительственных войск.

Как сообщает Telegram-канал @SRNN2011, между «Хайят Тахрир аш-Шам» и ИГ идут бои в районах населенных пунктов Сарха-эль-Киблия и Мшерфет-Удан. Отмечается также, что террористический альянс «Джебхат ан-Нусры», пытаясь не допустить дальнейшего продвижения как «Исламского государства», так и сирийской армии, перебрасывает новые отряды боевиков и вооружение из Серакеба и Идлиба в район Джубб-эль-Абъяд и Абу-эль-Гарр.

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, САА атаковала позиции боевиков группировки «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенного пункта Аль-Рахджан на северо-востоке провинции Хама с помощью дронов.

Военный источник сообщил, что правительственные войска Сирии освободили от террористов группировки «Тахрир аш-Шам» населенные пункты Расм аль-Ахмар, Расм аль-Сави, Расм аль-Савван, Маширфат Адван и Маширфат Мувыла на северо-востоке провинции Хама.

Провинция Эль-Кунейтра

Как сообщает Twitter-канал @NRVR11, спецслужбы Израиля продолжают готовить подконтрольные им вооруженные группировки на территории провинции Эль-Кунейтра к наступлению на позиции САА в районе населенных пунктов Хадер и Маджаль-Шамс. Для этого боевикам, действующим в районе Бейт-Джина, с территории Голанских высот были доставлены вооружение и военная техника.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)