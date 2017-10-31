Путин обсудит с лидерами Ирана и Азербайджана сотрудничество в борьбе с терроризмом

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Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин планирует обсудить совместные усилия по борьбе с терроризмом во время встречи с лидерами Ирана и Азербайджана, которая состоится 1 ноября в Тегеране. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

«В ходе обмена мнениями по актуальным международным и региональным проблемам отдельное внимание будет уделено вопросам координации совместных усилий по борьбе с терроризмом и экстремизмом, наркоторговлей и транснациональной преступностью», — говорится в сообщении.

Отдельное внимание будет уделено развитию сотрудничества в культурно-гуманитарной сфере. Речь идет о реализации совместных туристических и молодежных проектов по обмену, проектов в сфере спорта, а также расширению контактов среди регионов трех стран.

Ожидается, что по итогам встречи лидеры России, Ирана и Азербайджана зачитают совместное заявление, в котором отразят основные аспекты трехстороннего сотрудничества.