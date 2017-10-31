Сын Арсена Авакова пропал по пути из НАБУ в Соломенский суд Киева

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Киев, 31 августа. Корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) вместе с десятками украинских журналистов пытался разыскать сына министра внутренних дел Украины, задержанного Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ).

Александр Аваков, сын Арсена Авакова, обвиняется в закупке рюкзаков для МВД по ценам втрое выше рыночных сразу после путча в 2014 году. Как выяснилось во время досудебного расследования, тогда товар не был поставлен вовремя и к тому же не соответствовал требованиям, установленным МВД Украины, вследствие чего государству был нанесен ущерб в размере свыше 14 млн гривен (примерно 30 млн. рублей). Статья, по которой Александру Авакову предъявляют обвинение, предусматривает наказание от 7 лет.

Как только в Киеве стало известно об аресте, толпа журналистов ринулась сначала в НАБУ, а затем в Соломенский суд Киева, где должна была рассматриваться мера пресечения казнокраду.

Однако, в суде Авакова не нашли, а секретарь суда, Яна Квитченко, заявила журналистам, что от НАБУ не поступило ходатайство о слушании по избранию меры пресечения Александру Авакову до 18.00. А после 18.00 суд уже не работает.

«Меня зовут Яна Квитченко, я исполняю обязанности пресс-секретаря Соломенского районного суда города Киева и готова ответить на ваши вопросы. Я понимаю, что абсолютно всех на данный момент интересует информация о нахождении ходатайства про избрание меры пресечения. Я хочу вам объявить, что в Соломенском районном суде города Киева, учитывая основы использования автоматической системы документооборота суда, мы имеем право принимать ходатайства до 18.00. То есть на данное время, сейчас уже 18.00, ходатайство, которое вас интересует, непосредственно в суд не поступало», - сообщила секретарь суда, с видимым удовольствием красуясь перед телекамерами.

Факт позирования заметили все телезрители Украины и в Сети тут же появились фотографии секретаря Соломенского суда в неожиданных ракурсах, ранее опубликованные ею на своей страничке в FB.

Заметим, НАБУ – государственный правоохранительный орган Украины с широкими силовыми полномочиями, созданный американскими кураторами.

Наблюдатели утверждают, что атака НАБУ на Александра Авакова – это давление на партию «Народный фронт», который отказывается голосовать за нужные Петру Порошенко законы. «Народный фронт» - это партия в Верховной раде, которая входит в коалицию с БПП, так называемые «ястребы войны», которые не соглашаются на Минские соглашения ни в каком виде. Управляют Фронтом такие лидеры как Аваков, Яценюк, Геращенко и другие известные персоны. Как полагают наблюдатели, возможно, НАБУ таким необычным образом пытается заставить самых «отмороженных ястребов» согласиться на переговоры по Донбассу.

«Ждем ответного ареста сына Порошенко» – пишут сейчас пользователи Рунета на Украине.