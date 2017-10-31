Сыну Авакова предъявили обвинения в коррупции — СМИ

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Киев, 31 октября. Сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова были предъявлены обвинения в коррупции. Об этом во вторник сообщили украинские СМИ.

Согласно предварительной информации, 1 ноября Соломенский районный суд Киева изберет меру пресечения Александру Авакову, который подозревается в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 191 УК Украины (растрата, завладение или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением).

«Суд по избранию Авакову-младшему меры пресечения состоится 1 ноября в помещении Соломенского райсуда Киева», — передает издание «Инсайдер».

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о том, что его сын Александр, который был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро, якобы не имеет никакого отношения к растрате средств.