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Украина
Сыну Авакова предъявили обвинения в коррупции — СМИ
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    Сыну Авакова предъявили обвинения в коррупции — СМИ

    21:42  31 Октября 2017
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    Сыну Авакова предъявили обвинения в коррупции — СМИ

    Киев, 31 октября. Сыну министра внутренних дел Украины Арсена Авакова были предъявлены обвинения в коррупции. Об этом во вторник сообщили украинские СМИ.

    Согласно предварительной информации, 1 ноября Соломенский районный суд Киева изберет меру пресечения Александру Авакову, который подозревается в совершении преступления, ответственность за которое предусмотрена статьей 191 УК Украины (растрата, завладение или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением).

    «Суд по избранию Авакову-младшему меры пресечения состоится 1 ноября в помещении Соломенского райсуда Киева», — передает издание «Инсайдер».

    Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о том, что его сын Александр, который был задержан сотрудниками Национального антикоррупционного бюро, якобы не имеет никакого отношения к растрате средств.

    Автор: Алексей Громов
    #аваков
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