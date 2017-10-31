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Документы по обмену пленными в Сирии требуют решения ряда вопросов – Лаврентьев
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    Документы по обмену пленными в Сирии требуют решения ряда вопросов – Лаврентьев

    20:59  31 Октября 2017
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    Документы по обмену пленными в Сирии требуют решения ряда вопросов – Лаврентьев

    Астана, 31 октября. Чтобы принять в Астане ряд документов по обмену пленными и гуманитарному разминированию, необходимо решить ряд технических вопросов, заявил спецпредставитель РФ по Сирии Александр Лаврентьев в ходе нового раунда переговоров в Астане.

    По его словам, необходимо решить ряд вопросов на техническом уровне, чтобы данном раунде переговоров можно было принять документы, касающиеся обмена пленными.

    «Но важнее, мне кажется, то, что мы имеем на местах, то есть то, что уже такая работа продолжается на уровне местных советов, зон деэскалации и сирийских правительственных сил, которые располагаются за пределами этих зон деэскалации. Происходит обмены телами, происходит в отдельных случаях согласование и выпуск на свободу пленных как с одной, так и с другой сторон»,  – отметил Лаврентьев.

    Он отметил, что обмен пленными является «злободневным вопросом», которые особенно волнует сирийскую оппозицию. Лаврентьев подчеркнул, что в настоящий момент появилось много искаженной информации, которая не способствует укреплению доверия между противоборствующими сторонами в Сирии.

    «Приводятся различные цифры: в 15 тысяч насильно удерживаемых женщин в сирийских тюрьмах центральных властей, или 100 тысяч боевиков, которые были арестованы и находятся там же. Здесь надо проявлять определенную сдержанность и адекватно реагировать на эти вбросы непроверенной информации», – указал Лаврентьев.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #боевики #пленные #астана #лаврентьев
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