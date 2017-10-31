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Россия в Совбезе ООН обвинила Киев в дискриминации русскоязычных детей
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    Россия в Совбезе ООН обвинила Киев в дискриминации русскоязычных детей

    21:10  31 Октября 2017
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    Россия в Совбезе ООН обвинила Киев в дискриминации русскоязычных детей

    Нью-Йорк, 31 октября. Постоянный представитель России при ООН Евгений Загайнов заявил, что украинский закон об образовании стал наказанием для русскоязычных детей за их происхождение. Об этом он заявил на заседании Совета Безопасности ООН.

    Загайнов назвал скандальный украинский закон об образовании дискриминацией русскоязычных детей. 

    «Принимается законодательство, которое лишает сотни тысяч украинских детей, для которых русский язык родной, возможности получать на нем образование. Так их, очевидно, наказывают за то, что их происхождение не вписывается в антироссийскую политику Киева», — сказал Загайнов на заседании Совета Безопасности ООН.

    Напомним, в конце сентября президент Украины Петр Порошенко подписал закон об образовании, который запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. Данный закон вызвал резкую реакцию со стороны правительств ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, где заявили, что документ нарушает права нацменьшинств на Украине. В середине октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла большинством голосов резолюцию, в которой высказала обеспокоенность в связи с украинским законом об образовании.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #образование #закон
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