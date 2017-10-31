Число выданных иранцам российских виз выросло на 73%

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Москва, 31 октября. Число российских виз, выданных гражданам Ирана, в 2016 году выросло на 73%. Об этом сообщает пресс-служба президента России.

Росту потока туристов из исламской республики способствовала реализация соглашения, упрощающего условия взаимных поездок граждан России и Ирана, которое было заключено в 2015 году.

«В марте подписано межправительское соглашение о безвизо​вых групповых туристических поездках. Количество российских виз выданных иран​ским гражданам в 2016 году увеличилось на 73%», — говорится в сообщении Кремля.

Усиливаются контакты и в образовательной сфере. Не менее 10 иранских университетов создали кафедры русского языка и литературы. В 2016 — 2017 годах иранской стороне выделили 92 стипендии для обучения за счет бюджета. Кроме того, продолжает осуществляться культурный обмен в области СМИ, кинематографа, спорта и молодежной политики.