МИД РФ: Выборы в Сирии могут состояться до окончания полномочий Асада

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Астана, 31 октября. Выборы в Сирии могут состояться до истечения полномочий действующего президента Башара Асада и парламента страны. Об этом заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

По его словам, если сирийцы смогут принять новую конституцию в течение трех-шести месяцев под наблюдением ООН, то естественно поднимется вопрос о проведении парламентских и президентских выборов.

«Если мы будем следовать этой логике, то внеочередные выборы будут до очередных, то есть до истечения срока полномочий, как парламента, так и ныне действующего президента», — подчеркнул Лаврентьев.

Он также добавил, что в соответствии с решением международной группы поддержки Сирии на принятие конституции отводится шесть месяцев, а также 12 месяцев на подготовку и проведение выборов.