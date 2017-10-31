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МИД РФ: Выборы в Сирии могут состояться до окончания полномочий Асада
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    МИД РФ: Выборы в Сирии могут состояться до окончания полномочий Асада

    20:46  31 Октября 2017
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    МИД РФ: Выборы в Сирии могут состояться до окончания полномочий Асада

    Астана, 31 октября. Выборы в Сирии могут состояться до истечения полномочий действующего президента Башара Асада и парламента страны. Об этом заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

    По его словам, если сирийцы смогут принять новую конституцию в течение трех-шести месяцев под наблюдением ООН, то  естественно поднимется вопрос о проведении парламентских и президентских выборов.

    «Если мы будем следовать этой логике, то внеочередные выборы будут до очередных, то есть до истечения срока полномочий, как парламента, так и ныне действующего президента», — подчеркнул Лаврентьев.

    Он также добавил, что в соответствии с решением международной группы поддержки Сирии на принятие конституции отводится шесть месяцев, а также 12 месяцев на подготовку и проведение выборов.

    Автор: Алексей Громов
    #выборы #сирия #асад #конституция
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