Турчинов поручил усилить охрану границы с Россией ветеранами АТО

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Киев, 31 октября. Украинские власти приняли решение усилить антитеррористический и контрразведывательный режим на территории страны. Об этом заявил во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

По словам Турчинова, Россия якобы пытается дестабилизировать политическую обстановку на Украине.

«СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе Украины поручено обеспечить усиленный антитеррористический и контрразведывательный режим в стране, усиление пограничного контроля и охраны государственной границы с Российской Федерацией», — указано в заявлении СНБО.

Политик также рассчитывает на то, что помощь в реализации мероприятий окажут «ветераны АТО».

«Помощь в реализации этих мероприятий будут оказывать все силовые структуры Украины, а также, я надеюсь, ветераны АТО и все неравнодушные граждане страны», — резюмировал Александр Турчинов.

Как ранее сообщало издание «Утро.ру», украинский министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Киев должен следить за передвижениями россиян.

Непосредственно Госпогранслужба Украины планирует с 1 января 2018 года начать снимать отпечатки пальцев у въезжающих в страну граждан РФ.