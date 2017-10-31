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Россияне могут остаться без системы «все включено» в Турции
Украина
Турчинов поручил усилить охрану границы с Россией ветеранами АТО
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    Турчинов поручил усилить охрану границы с Россией ветеранами АТО

    20:54  31 Октября 2017
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    Турчинов поручил усилить охрану границы с Россией ветеранами АТО

    Киев, 31 октября. Украинские власти приняли решение усилить антитеррористический и контрразведывательный режим на территории страны. Об этом заявил во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов.

    По словам Турчинова, Россия якобы пытается дестабилизировать политическую обстановку на Украине.

    «СБУ, Нацполиции и Госпогранслужбе Украины поручено обеспечить усиленный антитеррористический и контрразведывательный режим в стране, усиление пограничного контроля и охраны государственной границы с Российской Федерацией», — указано в заявлении СНБО.

    Политик также рассчитывает на то, что помощь в реализации мероприятий окажут «ветераны АТО».

    «Помощь в реализации этих мероприятий будут оказывать все силовые структуры Украины, а также, я надеюсь, ветераны АТО и все неравнодушные граждане страны», — резюмировал Александр Турчинов.

    Как ранее сообщало издание «Утро.ру», украинский министр иностранных дел Павел Климкин считает, что Киев должен следить за передвижениями россиян.

    Непосредственно Госпогранслужба Украины планирует с 1 января 2018 года начать снимать отпечатки пальцев у въезжающих в страну граждан РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина
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