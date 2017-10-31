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Украина
«Гудбай, Америка»: опубликовано видео задержания сына Авакова
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    «Гудбай, Америка»: опубликовано видео задержания сына Авакова

    20:29  31 Октября 2017
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    «Гудбай, Америка»: опубликовано видео задержания сына Авакова

    Киев, 31 октября. Видео задержания сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова – Александра было выложено в Сеть. Ролик был опубликован во вторник, 31 октября.  

    На записи видно, как сотрудники Национального антикоррупционного бюро страны (НАБУ) выводят Александра Авакова из здания и сажают в автомобиль. Толпа, собравшаяся вокруг здания, скандирует «Смерть врагам!». Когда автомобиль с задержанным отъезжает, оператор начинает напевать песню Вячеслава Бутусова «Гудбай, Америка».

    Как сообщают украинские СМИ, Авакова-младшего обвиняют по статье 191 Уголовного кодекса Украины – «Растрата, завладение или присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением». В данный момент Александр Аваков все еще находится в офисе НАБУ. Напомним, что ранее сообщалось об обысках в доме сына министра внутренних дел Украины.

    Автор: Антон Зарубин
    #аваков #задержание #набу
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