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Сирия сегодня: удар «Калибров» по ИГИЛ, ВКС РФ прикрывают САА и «Хезболлу» в Дейр эз-Зоре
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    Сирия сегодня: удар «Калибров» по ИГИЛ, ВКС РФ прикрывают САА и «Хезболлу» в Дейр эз-Зоре

    20:50  31 Октября 2017
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    Сирия сегодня: удар «Калибров» по ИГИЛ, ВКС РФ прикрывают САА и «Хезболлу» в Дейр эз-Зоре

    Сирия, 31 октября. Минобороны России опубликовало видео удара «Калибрами» по террористам ИГИЛ в САР; Сирийская армия и «Хезболла» при поддержке ВКС РФ достигает двух новых городов на западе провинции Дейр эз-Зор, в административном центре провинции продолжаются бои САА с террористами. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

    «Калибрами» по ИГИЛ

    Министерство обороны России опубликовало видеозапись, на которой запечатлен пуск ракет «Калибр» по террористами «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в Сирии.  

    В российском оборонном ведомстве уточнили, пуск был осуществлен с подлодки «Великий Новгород» из акватории Средиземного моря. Три ракеты «Калибр» были направлен на ключевые объекты радикальных исламистов в провинции Дейр эз-Зор. В результате российским военным удалось уничтожить пункты управления, а также укрепрайон с большим количеством военной техники и террористами. Также отмечается, что был уничтожен принадлежавший террористам крупный склад боеприпасов и вооружения в районе населенного пункта Абу-Кемаль.

    Бои за Дейр эз-Зор продолжаются

    В районе Дейр эз-Зора Хасарат продолжается битва Сирийской арабской армии (САА) с террористами «самопровозглашенного халифата», сообщает ливанское информагентство Al-Masdar.

    В настоящее время боевики контролируют район Хасарат. Однако военнослужащие армии Башара Асада продолжают свое продвижение через стратегически важные районы Аль-Хамидия и Аль-Орфи. Отмечается, что в последние дни боевики несут значительные потери.

    Сирия сегодня: удар «Калибров» по ИГИЛ, ВКС РФ прикрывают САА и «Хезболлу» в Дейр эз-Зоре

    САА и «Хезболла» уверенно продвигаются в провинции Дейр эз-Зор

    Военнослужащие сирийской армии при поддержке ВКС РФ и отрядов «Хезболлы» начали новую атаку вдоль трассы «Дейр эз-Зор — Абу-Кемаль», поразив позиции ИГИЛ к западу от недавно освобожденной насосной станции Т-2.

    Опираясь на Корпус стражей исламской революции (КСИР), «Хезболлу» и поддержку российской авиационной группировки в Сирии, отряды армии Асада протолкнулась вдоль трассы в попытке очистить западную ось станции Т-2. По данным военного источника, САА и ее союзники продвинулись на расстояние не менее 7 км к западу от станции, а также достигли двух городов Бакталь и Шаммас после ожесточенной битвы с ИГИЛ.

    В результате этого прогресса сирийская арабская армия и их союзники теперь находятся менее чем в 65 км к западу от стратегического пограничного города Абу-Кемаль, который де-факто считается главным оплотом ИГИЛ.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алиса Яковлева
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