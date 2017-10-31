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Путин обсудит Сирию с президентом Ирана во время визита в Тегеран — Кремль
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    Путин обсудит Сирию с президентом Ирана во время визита в Тегеран — Кремль

    20:31  31 Октября 2017
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    Путин обсудит Сирию с президентом Ирана во время визита в Тегеран — Кремль

    Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин 1 ноября посетит Тегеран по приглашению президента Ирана Хасана Рухани, чтобы принять участие во втором саммите «Россия – Иран – Азербайджан». Об этом во вторник сообщила пресс-служба президента России.

    В ходе своего визита Путин проведет двусторонние переговоры с Рухани, а также встретится с Верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи. Ожидается, что лидеры стран обсудят ситуацию в Сирии и другие насущные вопросы международной повестки.

    Путин обсудит Сирию с президентом Ирана во время визита в Тегеран — Кремль

    «В ходе встреч президента России с иранским руководством планируется затронуть широкий круг вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии», — говорится в сообщении.

    Еще одной важной темой, которую затронут политики, станет реализация иранской ядерной сделки, которая оказалась под угрозой срыва после заявления президента США Дональда Трампа о возможности выхода США из соглашения.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #сирия #иран #тегеран #визит #рухани
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