Путин обсудит Сирию с президентом Ирана во время визита в Тегеран — Кремль

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Москва, 31 октября. Президент России Владимир Путин 1 ноября посетит Тегеран по приглашению президента Ирана Хасана Рухани, чтобы принять участие во втором саммите «Россия – Иран – Азербайджан». Об этом во вторник сообщила пресс-служба президента России.

В ходе своего визита Путин проведет двусторонние переговоры с Рухани, а также встретится с Верховным руководителем Ирана аятоллой Али Хаменеи. Ожидается, что лидеры стран обсудят ситуацию в Сирии и другие насущные вопросы международной повестки.

«В ходе встреч президента России с иранским руководством планируется затронуть широкий круг вопросов международной повестки дня, включая ситуацию в Сирии», — говорится в сообщении.

Еще одной важной темой, которую затронут политики, станет реализация иранской ядерной сделки, которая оказалась под угрозой срыва после заявления президента США Дональда Трампа о возможности выхода США из соглашения.