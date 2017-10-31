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РФ призывает вооруженную оппозицию не ставить условий для участия в Конгрессе народов Сирии
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    РФ призывает вооруженную оппозицию не ставить условий для участия в Конгрессе народов Сирии

    20:31  31 Октября 2017
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    РФ призывает вооруженную оппозицию не ставить условий для участия в Конгрессе народов Сирии

    Астана, 31 октября. Россия призывает вооруженную сирийскую оппозицию не ставить предварительных условий для своего участия в Конгрессе народов Сирии, который состоится 18 ноября в Сочи. Об этом заявил специальный представитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев.

    «Конечно, сирийская оппозиция должна там участвовать по определению. Но, конечно же, как я уже ранее говорил, если будут какие-то предусловия, либо будет неконструктивный подход и оппозиция будет отказываться от приезда на это дело, значит, это будет означать, что они отказываются принять протянутую им руку помощи в поиске приемлемых путей решения сирийского кризиса. Нам, конечно, очень не хотелось бы, чтобы это произошло», — сказал он.

    Ранее стало известно, что 18 ноября в Сочи состоится Конгресс народов Сирии. Решение провести Конгресс за пределами Сирии, было принято по соображениям безопасности.

    Напомним, 19 октября в ходе заседания международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи Владимир Путин заявил об идее проведения Конгресса народов Сирии, в котором должны принять участие все этнические и религиозные группы, а также правительство и оппозиция.

     

    Автор: Алексей Громов
    #оппозиция #сирия #сочи #конгресс народов сирии
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