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Борьба с ИГ в Сирии подходит к концу – Лаврентьев
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    Борьба с ИГ в Сирии подходит к концу – Лаврентьев

    20:13  31 Октября 2017  /обновлено: 20:34  31 Октября 2017
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    Борьба с ИГ в Сирии подходит к концу – Лаврентьев

    Москва, 31 октября. Борьба с боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в России) в Сирии подходит к концу. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, выразив надежду, что в ближайшие два месяца оплотов террористов в стране не останется.

    «Сейчас ситуация на местах развивается достаточно стремительно. Борьба с ИГИЛ1 находится в завершающей стадии. Мы очень все надеемся, что уже в ближайшие один-два месяца, по крайней мере, на территории Сирии, не останется больше вооруженных формирований и каких-то населенных пунктов, выступающих в роли оплота этой террористической группировки», – заявил Лаврентьев.

    Напомним, что ранее Лаврентьев заявил, что в сирийских зонах деэскалации продолжают свою деятельность разрозненные, но крупные группировки боевиков.  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #иг #вкс рф #лаврентьев
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