Борьба с ИГ в Сирии подходит к концу – Лаврентьев

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Москва, 31 октября. Борьба с боевиками террористической организации «Исламское государство»1 (ИГ, запрещена в России) в Сирии подходит к концу. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев, выразив надежду, что в ближайшие два месяца оплотов террористов в стране не останется.

«Сейчас ситуация на местах развивается достаточно стремительно. Борьба с ИГИЛ1 находится в завершающей стадии. Мы очень все надеемся, что уже в ближайшие один-два месяца, по крайней мере, на территории Сирии, не останется больше вооруженных формирований и каких-то населенных пунктов, выступающих в роли оплота этой террористической группировки», – заявил Лаврентьев.

Напомним, что ранее Лаврентьев заявил, что в сирийских зонах деэскалации продолжают свою деятельность разрозненные, но крупные группировки боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.