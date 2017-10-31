Новости Украины: Аваков прокомментировал задержания сына, Нацгвардия уходит из-под стен Рады

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Украина, 31 октября. Аваков отводит Нацгвардию от стен Рады и оправдывает задержанного за коррупцию сына. Ищенко ищет в случившемся политическую подоплеку. Климкин обещает ввод «биометрического визового режима» с РФ с 1 января 2018 года. Последние новости Украины — в материале Федерального агентства новостей.

Задержание Авакова-младшего

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) задержали Александра Авакова — сына Арсена Авакова, главы МВД страны.

По словам советника украинского министра внутренних дел Ильи Кивы, Аваков-младший был задержан после обыска в его квартире. У задержанного были конфискованы его телефоны и планшет. Основания для задержания стало так называемое «дело о закупке рюкзаков». Так, по некоторым данным, в 2014–2015 годах Александр Аваков, воспользовавшись связями в возглавляемом его отцом ведомстве, продал в Национальную гвардию Украины партию армейских ранцев по цене в шесть раз превышающей рыночную.

Сам глава МВД отрицает причастность сына к коррупции. Представители его ведомства назвали случившееся «гибридной войной», развязанной Антикоррупционным бюро против министерства внутренних дел.

В любом случае, вне зависимости от того, оправданы или нет обвинения в коррупции, почти все представители экспертного сообщества сходятся в том, что задержание молодого Авакова — попытка надавить на его отца. Различие во мнениях возникает лишь тогда, когда необходимо ответить, кто именно решил через Антикоррупционное бюро атаковать позиции Арсена Авакова.

Некоторые считают, что это могут быть американцы. После Майдана НАБУ было создано во многом по инициативе зарубежных кураторов Украины. До сил пор влияние США на данное ведомство чрезвычайно сильно. Другие считают, что наступление на Авакова-старшего начал сам президент Украины Петр Порошенко.

Два варианта

Известный украинский политолог Ростислав Ищенко не берется ответить на вопрос, кто именно выступил против Авакова. Тем не менее он уверен, что арест члена семьи заставит главу МВД Украины сделать выбор: либо он встанет на сторону противников Порошенко, собравшихся в палаточном городке под Радой, либо четко заявит о своей поддержке действующих украинских властей.

«По сути дела, у Авакова взяли в заложники члена семьи. Авакову во что бы то ни стало надо освободить его из тюрьмы. Что он за министр, если не может этого сделать, имея на руках всех бандитов Украины? На Украине никого не интересуют твои юридические полномочия, а только реальные возможности. Недаром сейчас все так внимательно следят за тем, сможет или нет Порошенко разблокировать свою фабрику в Виннице. Аваков понимает, что не может сейчас показать слабость. Также нам с вами остается только гадать, кто стоит за задержанием его сына, сам глава МВД Украины прекрасно это знает. Следовательно, у него два варианта: или выступить против тех, кто сделал этот выпад против него, либо согласиться с их требованиями и дальше действовать в унисон. Его позиция невмешательства в майданные дела размывается в любом случае», — заявил Ищенко в беседе с корреспондентом ФАН.

«Хлам» в Раде

Кроме того, сегодня днем Арсен Аваков приказал отвести подконтрольные ему и его ведомству подразделения Национальной гвардии Украины из-под стен Верховной рады. Министр внутренних дел объяснил свое решение тем, что не намерен больше тратить силы и государственные деньги на охрану всего этого «хлама». Некоторые до сих пор дискутируют, кого именно Аваков охарактеризовал столь нелестным образом: народных избранников, заседающих в здании парламента, или митингующих, собравшихся перед его стенами.

В любом случае, Михаил Саакашвили, один из основных организаторов третьего Майдана, не преминул высказаться по данному поводу. По всей видимости, экс-губернатор Одесской области считает, что упрек был обращен к его политическим оппонентам, а не к нему самому.

«Давно пора! Надеюсь, под словом «хлам» подразумеваются Розенблат, Березенко, Ляшко (депутаты Верховной рады Украины — прим. ФАН) и другие славные представители барыг во власти», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Биометрический визовый режим

В следующем году Украина может ввести «биометрический визовый режим» с Российской Федерацией. С таким заявлением выступил сегодня глава украинского МИД Павел Климкин.