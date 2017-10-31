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Сирия: в зонах деэскалации продолжают действовать разрозненные группы террористов
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    Сирия: в зонах деэскалации продолжают действовать разрозненные группы террористов

    20:03  31 Октября 2017  /обновлено: 20:38  31 Октября 2017
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    Сирия: в зонах деэскалации продолжают действовать разрозненные группы террористов

    Дамаск, 31 октября. В зонах деэскалации в Сирии пока еще продолжают действовать разрозненные, но крупные группы террористов. Об этом рассказал спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Он добавил, что сейчас гаранты сирийского перемирия вырабатывают меры для защиты населения.

    По словам Лаврентьева, налаживанию мирного процесса в зонах деэскалации мешают разрозненные, но еще крупные группировки боевиков.

    «Конечно же, следует отметить, что в этих зонах по-прежнему действуют, хоть и разрозненные, но достаточно еще крупные группы радикальных террористических организаций, которые мешают налаживанию мирного процесса в этих зонах, которые используют территории, порой подконтрольные умеренным вооруженным группировкам, для обстрела правительственных войск, чем вызывают, естественно, ответную огневую реакцию. Это все, естественно, несколько комкает этот процесс», – отметил Лаврентьев.  

    Спецпосланник президента РФ отметил, что сейчас гаранты перемирия заняты выработкой механизма реагирования на подобные действия.

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сирия #террористы #лаврентьев #зоны деэскалации
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