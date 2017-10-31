Сирия: бойцы SDF координируют действия с Россией и США

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Каир, 31 октября. Отряды так называемых «Демократических сил Сирии» (SDF) сотрудничают с российской стороной. Об этом журналистам сообщил один из лидеров прокурдской партии «Демократический союз» (PYD) Салих Муслим.

«Мы сотрудничаем со всеми: с американцами, с русскими. Мы свободны в наших действиях», — цитирует его слова РИА Новости.

Как отметил политик, курдские ополченцы координируют с Москвой свои действия в районе города Африн.

«В районах Джазира, Ракка и Дейр эз-Зор мы сотрудничаем с коалицией по борьбе с терроризмом», — подчеркнул Салих Муслим.

Напомним, ранее министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис рассказал о том, что в ходе операции по освобождению сирийского города Ракка, который удерживали боевики так называемого «Исламского государства»1, погибли 600 курдов, а также один американский военнослужащий.

1 Организация запрещена на территории РФ.