Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Путин обсудит с лидерами Ирана и Азербайджана сотрудничество в борьбе с терроризмом
Новости Сирии
Сирия: бойцы SDF координируют действия с Россией и США
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: бойцы SDF координируют действия с Россией и США

    20:12  31 Октября 2017
    251

    Сирия: бойцы SDF координируют действия с Россией и США

    Каир, 31 октября. Отряды так называемых «Демократических сил Сирии» (SDF) сотрудничают с российской стороной. Об этом журналистам сообщил один из лидеров прокурдской партии «Демократический союз» (PYD) Салих Муслим.

    «Мы сотрудничаем со всеми: с американцами, с русскими. Мы свободны в наших действиях», — цитирует его слова РИА Новости.

    Как отметил политик, курдские ополченцы координируют с Москвой свои действия в районе города Африн.

    «В районах Джазира, Ракка и Дейр эз-Зор мы сотрудничаем с коалицией по борьбе с терроризмом», — подчеркнул Салих Муслим.

    Напомним, ранее министр обороны Соединенных Штатов Америки Джеймс Мэттис рассказал о том, что в ходе операции по освобождению сирийского города Ракка, который удерживали боевики так называемого «Исламского государства»1, погибли 600 курдов, а также один американский военнослужащий.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #курды
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сын Арсена Авакова пропал по пути из НАБУ в Соломенский суд Киева

        Сын Арсена Авакова пропал по пути из НАБУ в Соломенский суд Киева

        21:08   31 Октября 2017
        58
        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

        19:47   31 Октября 2017
        47
        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        Госдума возьмет под контроль сборщиков биоматериала россиян

        18:44   31 Октября 2017
        957
        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        Подлодка «Великий Новгород» нанесла залповый удар «Калибрами» по объектам ИГ в Дейр эз-Зоре

        17:43   31 Октября 2017
        1056