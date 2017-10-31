Владелец «Кириешек» пополнил ряды долларовых миллиардеров — Bloomberg

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Москва, 31 октября. Владелец российской компании по производству снеков KDV Group Денис Штенгелов пополнил список долларовых миллиардеров. Американское издание Bloomberg оценило состояние бизнесмена в 2 млрд долларов.

По словам аналитиков Bloomberg, росту благосостояния Штенгелова способствовало два фактора: широкое распространение снеков в России, а также санкции и инфляция, благодаря которым KDV Group получила преимущество над конкурентами.

Компания удерживала цены на свою продукцию, когда другие производители снеков поднимали стоимость своего товара. Это удалось сделать благодаря тому, что KDV Group контролирует практически все этапы производственного процесса. В результате россияне переключились на отечественные снеки, что привело к росту продаж и, как следствие, благосостояния Штенгелова. Напомним, что KDV Group производит сухарики «Кириешки», чипсы «Чипсоны» и закуску к пиву «Beerka».