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Владелец «Кириешек» пополнил ряды долларовых миллиардеров — Bloomberg
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    Владелец «Кириешек» пополнил ряды долларовых миллиардеров — Bloomberg

    19:58  31 Октября 2017
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    Владелец «Кириешек» пополнил ряды долларовых миллиардеров — Bloomberg

    Москва, 31 октября. Владелец российской компании по производству снеков KDV Group Денис Штенгелов пополнил список долларовых миллиардеров. Американское издание Bloomberg оценило состояние бизнесмена в 2 млрд долларов.

    По словам аналитиков Bloomberg, росту благосостояния Штенгелова способствовало два фактора: широкое распространение снеков в России, а также санкции и инфляция, благодаря которым KDV Group получила преимущество над конкурентами.

    Владелец «Кириешек» пополнил ряды долларовых миллиардеров — Bloomberg

    Компания удерживала цены на свою продукцию, когда другие производители снеков поднимали стоимость своего товара. Это удалось сделать благодаря тому, что KDV Group контролирует практически все этапы производственного процесса. В результате россияне переключились на отечественные снеки, что привело к росту продаж и, как следствие, благосостояния  Штенгелова. Напомним, что KDV Group производит сухарики «Кириешки», чипсы «Чипсоны» и закуску к пиву «Beerka».

    Автор: Геннадий Плющев
    #bloomberg #миллиардер #штенгелов #кириешки
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