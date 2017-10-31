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СБУ допрашивает гражданина Литвы, из-за которого в Одессе посадили самолет из Москвы
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    СБУ допрашивает гражданина Литвы, из-за которого в Одессе посадили самолет из Москвы

    20:20  31 Октября 2017
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    Полиция не нашла взрывчатку на борту экстренно севшего в Одессе самолета

    Киев, 31 октября. Сотрудники полиции не обнаружили ничего подозрительного на борту самолета турецкой авиакомпании, который совершил экстренную посадку в аэропорту Одессы. Об этом сообщил советник главы Нацполиции Украины в Одесской области Руслан Форостяк.

    Он пояснил, что на борту самолета турецкой авиакомпании, который следовал из России в Турцию возникла нештатная ситуация, один из пассажиров пожаловался на расстройство желудка, после чего на длительное время закрылся в помещении туалета. Экипажу самолета действия пассажира показались подозрительными, после чего бортпроводники провели детальный осмотр туалетной кабины, где обнаружили подозрительную сумку. Командир воздушного судна решил совершить экстренную посадку на ближайшем аэродроме, им оказался международный аэропорт в Одессе.

    «Пассажир провел в туалете длительное время, вышел оттуда переодетый в другую одежду, в спрятанных и «забытых» вещах не обнаружено ничего подозрительного, сейчас с пассажиром, гражданином Литвы, общаются сотрудники Службы безопасности Украины и выясняют его подозрительные действия», — написал Форостяк на своей странице в Facebook.

     

    Ранее стало известно, что Airbus A320, вылетевший из «Домодево», экстренно приземлился в международном аэропорту Одессы из-за подозрительного предмета, который был обнаружен в туалетной кабине воздушного судна.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина #турция #самолет #одесса #полиция #экстренная посадка
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