Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

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Москва, 31 октября. Россельхознадзор с 1 ноября разрешает ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Россельхознадзор с 1 ноября 2017 года разрешает ввоз на территорию РФ томатов происхождением Турция с ранее проинспектированных Россельхознадзором трех турецких предприятий (Ozaltin, Agrobay, SURAL), обладающих полным циклом производства и являющихся одновременно экспортерами», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что 27 октября правительство России одобрило поставки томатов из Турции в РФ в рамках утвержденного Минсельхозом объема. В этот же день Министерство сельского хозяйства России опубликовало проект приказа, согласно которому объемы поставок томатов из Турции в Россию не будут превышать 50 тысяч тонн в год. Кроме того, в документе отмечается, что поставки турецких томатов будут осуществляться не круглый год, а только в межсезонье.