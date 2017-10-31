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Экономика
Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий
Экономика
Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий
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    Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

    19:47  31 Октября 2017
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    Россельхознадзор разрешил ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий

    Москва, 31 октября. Россельхознадзор с 1 ноября разрешает ввоз томатов в Россию с трех турецких предприятий. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

    «Россельхознадзор с 1 ноября 2017 года разрешает ввоз на территорию РФ томатов происхождением Турция с ранее проинспектированных Россельхознадзором трех турецких предприятий (Ozaltin, Agrobay, SURAL), обладающих полным циклом производства и являющихся одновременно экспортерами», — говорится в сообщении.

    Стоит отметить, что 27 октября правительство России одобрило поставки томатов из Турции в РФ в рамках утвержденного Минсельхозом объема. В этот же день Министерство сельского хозяйства России опубликовало проект приказа, согласно которому объемы поставок томатов из Турции в Россию не будут превышать 50 тысяч тонн в год. Кроме того, в документе отмечается, что  поставки турецких томатов будут осуществляться не круглый год, а только в межсезонье.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #турция #россельхознадзор #томаты
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