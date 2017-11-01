Киев под ударом: США проверят причастность Украины к поставкам компонентов баллистических ракет КНДР

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В Конгрессе США потребовали от директора Национальной разведки США Дэна Коутса и государственного секретаря Рекса Тиллерсона выяснить, где же власти Северной Кореи закупают некоторые запчасти для производства своих баллистических ракет. Соответствующий проект закона подготовили и внесли на днях в два комитета Конгресса США — по разведке и иностранным делам.

«По мнению экспертов, КНДР в сфере ракетной программы сделала поразительные успехи за последние два года», — говорится в законопроекте.

В документе уточняется, что речь идет об успешном запуске двух новых ракет в течение всего девяти месяцев — средней дальности «Хвасонг-12», а также межконтинентальной — «Хвасонг-14».

Украинская поддержка

В то же время, согласно докладу Международного исследовательского института стратегических исследований (IISS), на который ссылаются конгрессмены, Северная Корея могла достигнуть подобных результатов за счет приобретения некоторых элементов из других стран, утверждается в проекте закона.

«Северная Корея сделала эти достижения за счет приобретения высокопроизводительного жидкостного ракетного двигателя от иностранного источника, вероятно, с Украины», — пишут авторы законопроекта.

В документе, который был внесен на рассмотрение в конгресс, говорится, что имеющиеся данные свидетельствуют о том, что жидкое ракетное топливо основано на советском ракетном двигателе семейства РД-250 (базовая версия семейства двухкамерных жидкостных ракетных двигателей) и было модифицировано для работы в качестве усиливающей силы для «Хвасонг-12» и «Хвасонг-14».

«Эти двигатели связаны с ракетным заводом в украинском Днепре (в настоящий момент в Днепропетровске расположено госпредприятие «Южмаш», которое занимается производством ракетно-космической техники — прим. ФАН), который борется с финансовыми трудностями последнее десятилетие», — пишут авторы проекта.

По этой причине американский конгресс хочет инициировать расследование, проконсультировавшись также по этому вопросу с правительством Украины. Примечательно, что в конгрессе также хотят выяснить, оказывали ли Россия и Китай какую-либо помощь Северной Корее в покупке данных компонентов.

Если в Конгрессе США поддержат законопроект, то документ будет передан президенту Дональду Трампу, и последний в свою очередь должен будет его подписать, чтобы закон, инициирующий подобное расследование, вступил в силу. Автором документа является член Палаты представителей США Джош Готтхеймер.

Старая песня

Напомним, в конце августа американское Агентство по противоракетной обороне и ВМС США провели успешные испытания систем ПРО недалеко от побережья Гавайев. Примечательно, что подобные действия были проведены вне графика из-за того, что ранее Северная Корея проводила испытание баллистической ракеты «Хвасонг-12».

Тогда власти КНДР назвали запуск «многозначительной прелюдией» к удару по неинкорпорированной территории США — острову Гуам.

А на днях премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Токио заявил, что КНДР разработала новые баллистические ракеты, которые могут представлять угрозу.

«Северная Корея разработала межконтинентальные баллистические ракеты, которые могут достигнуть Европы», — сообщил Абэ.

Напомним, ранее министр обороны США Джеймс Мэттис посетил Сеул, где обсудил возможную угрозу со стороны Пхеньяна. Во время визита Мэттис назвал действия КНДР бесполезными, потому что Северная Корея якобы не сможет превзойти потенциал американо-южнокорейского альянса.

Мэттис допустил возможность, при которой президент США Дональд Трамп может отдать приказ о нанесении превентивного ядерного удара по КНДР без одобрения конгресса. По его словам, подобный сценарий мог бы быть реализован только в том случае, если подобная угроза со стороны Северной Кореи в отношении США станет неизбежной.