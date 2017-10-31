Bloomberg: Политический кризис в ЕС угрожает еврозоне

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Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Виктории Дендрину (Viktoria Dendrinou) «В Европе все так хорошо, что даже политики не могут ничего испортить», опубликованной новостным агентством Bloomberg.

Уверенность в евро достигла исторического максимума, тем не менее ряд политических кризисов по всему Евросоюзу угрожает подорвать стабильность еврозоны.

В Германии предвыборная кампания Ангелы Меркель не оправдала возложенных на нее ожиданий. Во Франции популярность президента Эммануэля Макрона стремительно падает. Все это никак не укрепляет позиции франко-германского ядра Евросоюза. Близящиеся выборы в Италии и политическая борьба в Каталонии также ставят экономическую стабильность еврозоны под вопрос.

Адаптивная денежно-кредитная политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) стабилизировала рынки и дала импульс экономическому росту. Впрочем, директор Teneo Intelligence Карстен Никель считает, что она также запустила во многих государствах ЕС процессы, могущие усугубить грядущий экономический кризис.

«Как только политика ЕЦБ ужесточается, все политические риски выходят на первый план», — отметил он.

Отделение Каталонии

После того, как парламент Каталонии проголосовал за независимость на прошлой неделе, испанское правительство наделило премьер-министра Мариано Рахоя всеми необходимыми полномочиями для того, чтобы распустить сепаратистский законодательный орган. Хоть настроения в поддержку единства Испании сегодня преобладают по всей стране, назначенные на 21 декабря выборы создают фактор неопределенности в отношении конституционного будущего региона. При этом не будем забывать, что на Каталонию приходится около 20 процентов от общего объема производства всех товаров и услуг в Испании.

Итальянские выборы

Ожидается, что страна с четвертой по величине экономикой в ЕС проведет выборы в первой половине 2018 года. Выборы покажут отношение населения к таким вопросам, как растущий внешний долг, евровалюта и проблемная банковская система.

Немецкая коалиция

Прошло уже пять недель после выборов в Германии, но четыре стороны, участвующие в переговорах по коалиции, все еще не договорились по таким ключевым позициям, как будущее еврозоны, защита климата и иммиграционная реформа. Окончательный компромисс между всеми участниками правящей коалиции определит позиции правительства Германии по ключевым европейским вопросам и может стать поводом для серьезных дебатов внутри ЕС. Результаты коалиционных переговоров могут также решить, останется ли Германия во главе с Меркель доминирующей силой в ЕС, или ее власть будет ограничена.

Президент Макрон

Постепенно падающая популярность французского президента вызывает сомнения, сможет ли он воплотить в жизнь обещания, данные соотечественникам и всем людям Европы. Парламентское большинство все еще на стороне Макрона. В принципе, это означает, что, даже проведя несколько непопулярных реформ, он сможет отбить потерянные политические позиции назад.

Brexit

Переговоры по Brexit зашли в тупик, несмотря на все обещания представителей ЕС и Великобритании. Разногласия сохраняются по многим основным вопросом — скажем, о том, каким будет последний взнос, который Великобритания должна будет заплатить, покидая блок.

Обе стороны заявили, что справедливая сделка является желаемым результатом переговоров. Тем не менее, если прорыв в переговорах не произойдет к декабрю месяцу, европейские страны договорились разработать окончательное решение самостоятельно и без участия Великобритании.

Пока согласие не достигнуто, сохраняется высокий уровень неопределенности по части экономического будущего еврозоны. Все же Великобритания — один из крупнейших рынков, определяющих торговые отношения на всем европейском континенте.

Разделение Восток-Запад

Отношения между польским правительством и Брюсселем ухудшаются. Популистские лидеры в Польше и Венгрии ободрены политическими успехами Дональда Трампа. Американский президент всячески покровительствует их стремлениям покинуть ЕС, ссылаясь на проблемы еврозоны с законами и миграцией. Победа партии евроскептиков на парламентских выборах в Чехии в начале этого месяца также нанесла серьезный удар по силам, стремящимся к более глубокой интеграции внутри ЕС.

Миграция

Поток мигрантов по-прежнему вызывает серьезную озабоченность у лидеров ЕС. В начале этого месяца они договорились придерживаться нового подхода, который включает «бдительность на всех маршрутах миграции и готовность реагировать на любые новые угрозы».

ЕС столкнулся с самым большим притоком мигрантов со времен Второй мировой войны. Сегодня ситуация менее критична, чем в 2015 году (тогда в ЕС было зарегистрировано боле 1,82 миллиона случаев незаконного пересечения границы), однако проблема миграции до сих пор имеет большое внутреннее политическое значение для многих стран. Особенно это ощущается в Австрии и Германии, где миграция является одним из ключевых вопросов для избирателей.