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Киев, 31 октября. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков прокомментировал задержание своего сына Александра.

«Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде», — отметил украинский политик.

По словам Авакова, антикоррупционные органы должны работать в строгом соответствии с законом и не быть подверженными влиянию политических групп.

«Моя позиция по антикоррупционному суду неизменна – он должен быть быстрым и быть компетентным! А вот баланс независимости и незаангажированности в молодых антикоррупционных органах должен быть восстановлен», — подчеркнул глава МВД Украины.

Напомним, ранее стало известно о том, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) провело обыски у Александра Авакова.